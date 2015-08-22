Memura zam görüşmelerinde uzlaşma sağlandı: 2016 için 6+5, 2017 için yüzde 3+4 artış olacak!

Memurlarla hükümet arasındaki zam pazarlığı görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, "2016 için 6+5, 2017 için yüzde 3+4 oranında zam yapıldığını" açıkladı.

Faruk Çelik, memurlarla ilgili yapılacak bazı yeni düzenlemeleri de açıkladı. Buna göre;

- Bu toplu sözleşme ile 2005 yılından sonra göreve başlayan çalışanlara ilave bir derece verildi.

- Öğretmenlere aylık brüt 98 TL’ye kadar 2017 yılında ise 140 TL’ye kadar nöbet ücreti ödenecek.

- Hafta sonu sınavda görev yapan öğretmenlerin ücreti 58 TL’den 132 TL’ye çıkarıldı.

- Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin taban ücret oranı artırıldı. Örneğin bir hemşireye yapılan döner sermaye ödemesi 180 TL arttı.

- Başta sağlık personeli olmak üzere fiili hizmet zammı talebi için bir bilim kurulu oluşturulacak. Bilim kurulu çalışmalarını 2016’da tamamlayacak.

- 4C kapmasında çalışan memur gibi çalışan işçilerin sözleşmeli pozisyonuna yasal düzenleme kadro için çalışma yapılacak. 4c’lilere 150 TL ek ödeme yapılacak.

- Yurt dışı teşkilatta çalışanlara aile yardımı yapılacak.

- Mimar mühendis koruma güvenliği ücretlerinde ilave artış.

- Cuma günleri ibadet tatili çalışması yapılacak.

- Tapu dairelerinde yoğun olarak çalışanlara fazla çalışma ücreti verilecek.