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Politika

Bakan Çelik, AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

ANKARA, (DHA) - AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katılmak üzere 7-8 Eylül tarihlerinde AB Dönem Başkanı Estonya'nın başkenti Tallin'i ziyaret edecek

06 Eylül 2017 20:45

ANKARA, (DHA) - AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı\'na (Gymnich) katılmak üzere 7-8 Eylül tarihlerinde AB Dönem Başkanı Estonya\'nın başkenti Tallin\'i ziyaret edecek.
AB Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çelik\'in 7 Eylül\'de Estonya Dönem Başkanlığı tarafından AB üye ve aday ülkelerin katılımıyla düzenlenecek akşam yemeğine katılacağı, 8 Eylül\'de de \'Radikalleşme ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele ve engelleme\' başlıklı oturuma katılarak bir konuşma yapacağı belirtildi. 
AB Bakanı Çelik\'in ayrıca toplantı marjında muhataplarıyla Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeleri ele almasının öngörüldüğü kaydedildi. 

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