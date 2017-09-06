Bakan Çelik, AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

ANKARA, (DHA) - AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı\'na (Gymnich) katılmak üzere 7-8 Eylül tarihlerinde AB Dönem Başkanı Estonya\'nın başkenti Tallin\'i ziyaret edecek.

AB Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çelik\'in 7 Eylül\'de Estonya Dönem Başkanlığı tarafından AB üye ve aday ülkelerin katılımıyla düzenlenecek akşam yemeğine katılacağı, 8 Eylül\'de de \'Radikalleşme ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele ve engelleme\' başlıklı oturuma katılarak bir konuşma yapacağı belirtildi.

AB Bakanı Çelik\'in ayrıca toplantı marjında muhataplarıyla Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeleri ele almasının öngörüldüğü kaydedildi.