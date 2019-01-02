Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Şımarık çocuğunuza sahip çıkın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Panos Kammenos konusunda Yunanistan'ı uyardı. Çavuşoğlu, "Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim de güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde konuştu.

Yunanistan'ı, Ege ve Doğu Akdeniz konusunda uyaran Bakan Çavuşoğlu, Atina yönetiminin bölgede gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Çavuşoğlu şöyle konuştu:

''Ege etrafında ve Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı da hep birlikte savunmaya devam etmemiz lazım. Bugün Ege'de oldubittilere izin vermiyoruz. Hem Meclisimizin kararını hatırlatıyoruz hem de sahil güvenliğimiz ve ilgili birimlerimiz dahil deniz kuvvetlerimiz dahil bazı olumsuz adımlar atıldığı zaman da gerekeni yapıyoruz.

Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var; Milli Savunma Bakanı'na öyle söylüyorlar 'Bizim şımarık çocuğumuz' diyorlar. Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim de güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın. Bunu hatırlatıyoruz. Bu esasen son derece dostane bir uyarıdır. Durup dururken böyle gerginliği artırıcı söylemler içinde bulunmanızın veya bir kayacağı ya da bir adacığa çıkmaya çalışmanızın bir faydası yok size bir şey getirmez.''