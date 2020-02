Bakan Çavuşoğlu: New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar başladı

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD\'de FBI\'ın Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili başlattığı soruşturmalar olduğunu söyleyerek, \"FBI bize bugüne kadar elde ettiği bulgularla \'Amerika\'daki karanlık yüzünü görmeye başladık\' dediler. Hatta New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu\'nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin milletvekillerinin Yunanistan ile yaşanan ada krizi, Suriye ve FETÖ konusundaki eleştirilerine cevap verdi. Ege\'deki adacıkların çok hassas bir konu olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, \"Bu adacıkların 1923 Lozan ve 1947 Paris barış anlaşmasıyla aidiyeti belli olmamış. Türkiye ve Yunanistan arasında her zaman gerginlik alanı olmuştur. Bu adacıkların statüsüyle ilgili Kardak krizinden sonra bir değişiklik olmamıştır. AK Parti\'ye böyle ithamda bulunmak doğru değildir. Bu konuda talep edilirse kapalı grup yapılır, bilgi verilir. Burada AK Parti\'yi köşeye sıkıştırmaya çalışırsanız, Türkiye\'ye zarar verirsiniz. Bu konuda en az ya da hiç zararlı çıkmayan parti AK Parti olur. Genelkurmay Başkanlığımız ve Savunma Bakanlığımız, Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri sürdürüyor. Kardak\'tan bu yana hiç statüde değişiklik olmadıysa, ne zaman olduğu, geçmişte hangi iktidarlar döneminde olduğu da açıktır. Fakat biz burada bir partiyi suçlamak için geçmişi suçlamak istemiyoruz\" dedi.

‘ESAD İLE ÇALIŞIRIZ DEMEDİM’

Suriye\'deki krizin sebebinin Türkiye olmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Bu Türkiye ile Suriye arasında bir savaş da değil. Arap baharıyla başlayan bir süreçtir. Kendi halkını öldürmeye başlayan bir rejim. Bu kadar insan öldü. Farz edelim ki Türkiye Esad ile ilişkisini hiç kesmedi. Bu insanların ölmeyeceğinin garantisi yoktu, öldürmeye devam edecekti. Son günlerde rejimin kontrol ettiği yere dönen mültecilere neler yaptıklarını takip edebilirsiniz. Biz hiç bir zaman \'Esad\'ın yaptıklarını tasvip ettik\' demedik, demeyeceğiz de. Şu anda biz her şeye rağmen Anayasa Komisyonu kurulması için Cenevre\'ye gideceğiz. Çok çaba sarf ediyoruz. Siyasi bir süreç başlıyor. Suriye\'yi bir seçime hazırlarken, BM kontrolünde demokratik, şeffaf, herkesin katılabileceği ve yine adil bir seçim olması için ülkeyi hazırlıyoruz, biz destek veriyoruz. Bana sorulan soru şuydu: \'Böyle bir seçimi Esad kazanırsa çalışır mısınız?\' Ben de \'Böyle bir seçim olduktan sonra herkes durumu gözden geçirir\' dedim. \'Biz çalışacağız, Esad\'ı tasvip ediyoruz\' anlamında söylemedim.\"

FETÖ’NÜN İADESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile her görüşmede FETÖ elebaşı ile 84 kişinin Türkiye\'ye iadesini gündeme getirdiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, \"Yine Arjantin\'de Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getirdi. Trump da bu kişinin, terörist başının iadesiyle ilgili \'bir çalışma yapıyoruz\' dedi. Biz çıkıp bunu sevinçle karşılayıp ortada falan oynamadık. Çünkü geçmişte de buna benzer sözler var, tecrübemiz var. Ama yine bana sorulduğu zaman bu konuyla ilgili ben bilgi vermek amacıyla bu görüşmede ne oldu, aktardım. Diğer taraftan FETÖ ile ilgili bir gerçek var ki FBI\'ın başlattığı bir soruşturma var yaklaşık 15 eyalette. Çok ciddi bir soruşturma. FBI, bize bugüne kadar elde ettiği bulgularla \'Amerika\'daki karanlık yüzünü görmeye başladık\' dediler. Hatta New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı. Biz böyle gelişmeler olduğu zaman kamuoyuna bilgi veriyoruz. Biz burada Trump bu sözü söyledi diye \'bundan çok mutluyuz\' gibi bir açıklama yapmadık. Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.