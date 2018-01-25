Bakan Çavuşoğlu: Beyaz Saray açıklaması Erdoğan-Trump görüşmesinden önce yazılmış!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin ardından ABD'den yapılan açıklamayla ilgili olarak "Sanırım o açıklama görüşme yapılmadan önce hazırlanmış ABD tarafından. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Hemen zaten görüşmeden kısa süre sonra bu açıklamayı yaptılar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün akşam gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını, Trump'ın Afrin'de tırmanan şiddetten kaygı duyduğuna dair bir ifadesinin olmadığını açıklamıştı.

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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

“Güvenli bölge konusunu daha önce Cumhurbaşkanımız gündem getirmişti. Ama bundan ne anlıyoruz? Farklı yorumlar hedefler beklentiler olabilir. Bizim beklentimiz farklı onların beklentisi farklı olabilir.

Bizim ABD ile güvenli bölge ya da başka bir konuyu görüşebilmemiz için öne güvenliği yeniden tesis etmemiz lazım. Önce güveni tesis etmemiz lazım dedim.”

Erdoğan-Trump görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün akşam gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD tarafının yazılı açıklaması görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmıyor" denilmişti.

Cumhurbaşkanlığı ve Beyaz Saray'dan gelen açıklamaların ardından Cumhurbaşkanlığı kaynakları ikinci bir açıklamada daha bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD'nin yazılı açıklamasının görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmadığını belirtirken Trump'ın Afrin'de tırmanan şiddetten kaygı duyduğuna dair bir ifadesinin olmadığını ve görüşmede Türkiye'deki OHAL'e değinilmediğini ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Türk ve Amerikan güçleri arasında çatışma yaratabilecek risklerden kaçınılması ve bu konuda önlem alınması’ yönünde çağrı yaptığı belirtilmişti.