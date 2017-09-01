Bakan Çavuşoğlu, Arakan için Kofi Annan'la görüşecek (2)

\'BANGLADEŞ KAPILARINI AÇSIN, MASRAFI BİZ KARŞILAYACAĞIZ\'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı hareketlendirdiklerini ve Arakan için Newyork\'ta bir zirve yapacaklarını belirterek, \"Arakan konusunda bizden başka duyarlılık gösteren ülke gördünüz mü? Bangladaş\'e kapılarınızı Arakanlı\'lara açın, masraflarınızı biz karşılayacağız diyoruz\" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Antalya\'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kemer ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı\'nı ziyaret ederek partililerle bayramlaştı. AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu\'nun da katıldığı bayramlaşmada partililere seslenen Çavuşoglu, Kemer\'de ilk kez bu kadar kalabalık bir toplantı yaptıklarını söyledi. Kemer\'de 2019\'un sinyalini gördüğünü kaydeden Çavuşoğlu, Kemer İlçe Başkanlığı\'na atanan İsmail Minta\'yı da tebrik etti.

\'BANGLADEŞ KAPILARINI AÇSIN\'

Bakan Çavuşoğlu, Arakan\'da devam eden bir zulüm olduğunu söyledi. İnsanların katledildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu şunları kaydetti:

\"Arakan konusunda bizden başka duyarlılık gösteren ülke gördünüz mü? Bangladaş\'e kapılarınızı Arakanlılara açın, masraflarınızı biz karşılayacağız diyoruz. Bu sorunun kesin çözümü için adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanı ülke liderleriyle görüşüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı hareketlendirdik, Arakan için Newyork\'ta bir zirve yapacağız. Kesin bir çözüm bulmamız lazım, sorunları kökten çözmemiz gerekiyor. Bunun için daha güçlü olmamız lazım. Bu sene yardım konusunda inşallah birinci olacağız.\"

Konuşmanın ardından Çavuşoğlu, partililerle tek tek bayramlaştı.

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