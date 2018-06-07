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Politika

Bakan Canikli'den NATO Daimi Temsilciliği'nin yeni ofisine ziyaret

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Brüksel'de, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nin yeni ofisini ziyaret etti

07 Haziran 2018 19:04

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Brüksel\'de, Türkiye\'nin NATO Daimi Temsilciliği\'nin yeni ofisini ziyaret etti.
NATO\'nun yeni karargah binasındaki ilk Savunma Bakanları Toplantısı\'na katılmak üzere Brüksel\'de bulunan Bakan Canikli, resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yapacağı, Türkiye\'nin NATO Daimi Temsilciliği\'nin yeni ofisine ilk ziyaretini gerçekleştirdi.
Bakan Canikli, Türkiye\'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan\'a 17\'nci ve 18\'inci yüzyıl Osmanlı motifleriyle süslenmiş kalkan hediye etti.

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