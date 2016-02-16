Bakan Bozdağ'dan kayyumun yönettiği Bugün'ün 'Böke' manşetine: Yetkim olsa soruşturma talimatı verirdim

Kayyum tarafından yönetilen Bugün gazetesinin 9 Şubat tarihli nüshasının sürmanşetinde yer alan “CHP Sözcüsü Böke vaftiz edilmiş” başlıklı haberine bir tepki de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, “Yetkim olsa soruşturma talimatı verirdim” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bozdağ, “Gazetenin manşetini hem ahlaki hem insani hem hukuki bulmuyorum. Böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

"Bu manşeti atanları kınıyorum"

Kendisinin soruşturma açma yetkisinin olmadığını belirten Bozdağ, şunları söyledi: “İnsanların anasını, babasını, cinsiyetini, doğduğu yeri seçme hakkı yok. Yaratılmışların bütün hepsi eşittir, hepsi eşrefi mahlukattır. Ben öyle olduğuna inanıyorum, bu manşeti atanları da kınıyorum.

Davutoğlu "CHP'li Böke'ye yapılan ırkçılık" demişti

Başbakan Ahmet Davutoğlu da, "Herhangi bir vatandaşın geçmiş kökeni etrafında yapılan tartışma kesinlikle insan haklarına aykırıdır ve etnik bir ırkçılık dozu taşır" demişti.

Böke, "Bu nefret suçundan

onlar adına ben utandım" demişti

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, söz konusu haberle ilgili yaptığı açıklamada" Bugün gazetesinin işlediği nefret suçundan dolayı kendisinin utandığını" söylemişti.

Böke şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu çağda, böyle bir nefret suçuna dair bir açıklama yapmak zorunda kalmaktan utanç duyuyorum. Benim ailem, kökenim, soyum ortada. Gizleyeceğim, saklayacağım, korkacağım hiçbir şey yok. Esas utanması gerekenler nefret suçu işleyenlerdir. Ben onlar adına utanıyorum bugün. Benim ailem yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan, herkes kadar buralı, herkes kadar bu ülkenin yurttaşı insanlar. Ailemin bir tarafı Hristiyan, diğer tarafı Müslüman. Her ikisi de Anadolu'nun çocukları. Ben 44 yıllık hayatını herkes kadar bu ülkenin çocuğu, herkes kadar bu toprağın insanı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşadım.”