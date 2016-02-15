Davutoğlu'ndan kayyım yönetimindeki Bugün'e: CHP'li Böke'ye yapılan ırkçılık!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, kayyum tarafından yönetilen Bugün gazetesinin 9 Şubat tarihli nüshasının sürmanşetinde yer alan “CHP Sözcüsü Böke vaftiz edilmiş” başlıklı haberine tepki gösterdi. "Çok net bir tavır takınmak lazım" diyen Davutoğlu, "Herhangi bir vatandaşın geçmiş kökeni etrafında yapılan tartışma kesinlikle insan haklarına aykırıdır ve etnik bir ırkçılık dozu taşır" ifadesini kullandı.

Başbakan Davutoğlu, Ukrayna ziyareti öncesi uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı. "Biz, kimsenin geçmiş kökenini araştırmak üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadık" diyen Davutoğlu, "Türkiye'de Kürt, Türk, Sünni, Alevi 78 milyon vatandaş eşittir. Siyaseten bunu istismar edenlerin siyasi ahlaka aykırı davrandığı kanaatindeyim. Bu konuda Selin Hanım'ın açıklamalarının doğru olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Böke, "Bu nefret suçundan

onlar adına ben utandım" demişti

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, söz konusu haberle ilgili yaptığı açıklamada" Bugün gazetesinin işlediği nefret suçundan dolayı kendisinin utandığını" söylemişti.

Böke şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu çağda, böyle bir nefret suçuna dair bir açıklama yapmak zorunda kalmaktan utanç duyuyorum. Benim ailem, kökenim, soyum ortada. Gizleyeceğim, saklayacağım, korkacağım hiçbir şey yok. Esas utanması gerekenler nefret suçu işleyenlerdir. Ben onlar adına utanıyorum bugün. Benim ailem yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan, herkes kadar buralı, herkes kadar bu ülkenin yurttaşı insanlar. Ailemin bir tarafı Hristiyan, diğer tarafı Müslüman. Her ikisi de Anadolu'nun çocukları. Ben 44 yıllık hayatını herkes kadar bu ülkenin çocuğu, herkes kadar bu toprağın insanı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşadım.”