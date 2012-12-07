Bakan Binali Yıldırım: İzmir'e Çernobil demeyin

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İzmir Gaziemir’de bulunan Aslan Avcı Fabrikası'nda radyasyonlu atıkların gömülmesini değerlendirirken, "İzmir'de Çernobil vakası gibi bir şey var demek bu kente yapılacak en büyük kötülüktür" dedi.

Yıldırım, partisinin Torbalı İlçe Teşkilatını ziyaretinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki eski bir kurşun döküm fabrikanın radyasyonlu atıkların toprağa gömülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, konuyla ilgili bu sabah Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkanı ile görüştüğünü ifade ederek, bu alanda defalarca ölçüm yapıldığını ve radyoaktif malzemeye rastlanmadığını vurguladı.

Yıldırım, söz konusu tesisin bir nükleer tesis olmadığına, radyoaktif malzeme üretmediğine işaret ederek, “İzmir'de Çernobil vakası gibi bir şey var demek, bu kente yapılacak en büyük kötülüktür. Burası, 2007'den bu yana izlemeye alınmış bir yer. Burada normal insan yaşamını etkileyecek hiçbir olumsuz seviyede radyoaktif malzeme yok. Nükleer veya radyoaktif malzeme üreten tesis değil. Bütün ortamlarda olabilecek düzeyde bir radyoaktivite var, onun ötesinde başka bir şey yok. Şu kameraların bulunduğu ortamdaki radyoaktivite oradan fazla. İzmirliler rahat olsun. Radyasyon veya nükleer atık diye bir tehlike söz konusu değil."

Bununla birlikte, tesisin tedbir amaçlı olarak çevreyle irtibatının kesilmesi için valilik, çevre şehircilik il müdürlüğü ve TAEK tarafından çalışma yapıldığını, bölgenin rehabilitasyonu içinse arazi hak sahiplerinin uzlaşması gerektiğini dile getirdi.

Yıldırım, "radyasyon tartışmasının İzmir'in EXPO 2020 adaylık sürecini etkileyip etkilemeyeceği" sorusuna ise şu yanıtı verdi, "Biz, 'İzmir'in Çernobili' diye söylersek tabii ki etkiler. Bu insafsızca bir niteleme. Radyasyon tehdidi nükleer tesisin tahrip olması ile ortaya çıkar. Böyle bir şey yok İzmir'de. Makul ve mantıklı olalım. Nükleer atık, bir şekilde bir yere bırakılır, bu da bir risk yaratabilir ama bunların hiçbirisi yok. Burada bir kimyasal reaksiyon oluşmuş. Akünün kurşunları çıktıktan sonra kalan atıkların depolandığı yerde toprakla reaksiyona girmesiyle ortaya çıkan bir kimyasal kirlilik."

İzmir'deki çöp alanı sorunuyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Yıldırım, günlük 3 bin ton çöpün biriktiği İzmir'de, artık klasik biriktirme yöntemlerinin uygulanamayacağını söyledi.