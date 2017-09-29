Bakan Bak: Bilgiyi en iyi yöneten başarılı olur

Osman ŞİŞKO/RİZE, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize\'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi\'nin yeni akademik yılı açılış töreninde öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Bakan Bak, “Bu ülkenin gelişmesi için özgüvene sahip gençlere ihtiyaç var. Bunu da elde ettiği bilgiyle donatacak. Bu çağ bilginin cağı. Bilgiyi en iyi yöneten başarılı olur” dedi.

Dün akşam saatlerinde memleketi Rize’ye gelen ve geceyi burada geçiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde düzenlenen 2017-2018 Akademik Yıl Açılış törenine katıldı.

GELECEĞİNİZ İÇİN HAYALLERİNİZ OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan\'ın da yer aldığı törende bir konuşma yapan Bakan Bak, üniversitelerde bilginin üretildiğini belirterek, “Üniversitelerin akademik yıl açılışları gerçekten önemlidir. Üniversiteler bilginin üretildiği, geliştirildiği yerlerdir. Bilgi bu dönem ve bu çağın en önemli gücü. Bilgiyi en iyi şekilde üretenler bu dünyada söz sahibi olacaklar. Fakat bu bilgiyi üretmek için de gençlerimizin de hayallerine sarılmaları gerekiyor. Hayaliniz olmadan bir yere varamazsınız. Mantık A noktasından B noktasına gidebilirsiniz ama hayallerinizle her yere gidebilirsiniz. Onun için şunu tavsiye ediyoruz: geleceğiniz için hayalleriniz olsun. Bir de özgüven olmalı. Bu ülkenin gelişmesi için özgüvene sahip gençlere ihtiyaç var. Bunu da elde ettiği bilgiyle donatacak. Bu çağ bilginin cağı. Bilgiyi en iyi yöneten başarılı olur” dedi.

BAKAN BAK’TAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan ve yakın coğrafyada yaşanan oyunlara karşı gençlerin uyanık ve bilgili olması gerektiğinin altını çizen Bakan Bak şunları söyledi:

“Ülkemizin bulunduğu durum ortada. Bizim büyüyen, gelişen Türkiye’ye ihtiyacımız var. Bunu da üniversite ve sanayimiz iş birliğiyle ve bilgiyle yapacağız. Başkalarının yaptığı değil yeni şeyleri yapacağız. Onu yapacak olan da bilgidir. Öğrencilere tavsiyelerim olacak. Erteleme. Yani bir işi yapacaksan kesinlikle ertelemeyin. Bıraktığınız anda o iş kayıp gider. İkincisi de üşenme. ‘Şuraya gideyim mi?’ falan. O işi o anda yapacaksınız. Üçüncüsü ise vazgeçme. Yani erteleme, üşenme, vazgeçme. Hedeflerimiz bu olmalı. Çevremiz belli, Ortadoğu coğrafyasında yapılanlar ortada. Etrafımızda dönen oyunları görüyoruz. Tüm bu oyunlara karşı gençlerimiz uyanık ve bilgili olacak.”

Bakan Bak yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı. Konuşmasın ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman Bakan Bak’a hat sanatıyla yazılan tablo hediye etti.



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