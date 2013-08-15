Bakan Bağış: 'Mursi ve İhvan liderleri derhal serbest bırakılmalı'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi zalimin ve zulmünün karşısında, mazlumun hemen yanı başında yerini aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye bundan sonra da mazlumun yanında yer alacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, Mısır’da durulması gereken yerdedir. Türkiye’nin duruşunu sorgulayanların, bugün bu vahşete hala sessiz kalmaları düşündürücüdür. Uluslararası toplumun, özellikle de BM ve AB’nin, bir an evvel önce vahşete 'vahşet' demeleri, sonra da bu vahşeti sona erdirecek adımları atmaları gerekmektedir."

Bağış açıklamasında, AP Başkanı Martin Schulz, AB Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Stefan Füle ve diğer bazı ülkelerin bakanları ve AP üyeleriyle dünden itibaren yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüğünü dile getirdi.

AB’deki muhataplarına bir kez daha, Mısır’da vahşetin karşısında, demokrasinin yanında durmaları konusundaki mesajını ilettiğini kaydeden Bağış, muhataplarına bu yönde Mısır halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini destekleyen, darbe rejiminin vahşetini güçlü şekilde kınayan bir mesaj vermeleri gerektiğini söylediğini vurguladı.

Türkiye'nin politikası

Türkiye'nin pozisyonunu hak ve hakkaniyete göre belirlediğini anımsatan Bağış, "Kimse unutmamalıdır ki Nil’in hafızası çok kuvvetlidir. Mısır geçmişte de nice Firavunlar görmüştür ama hepsinin üstesinden gelmeyi bilmiştir. Hükümetler, yöneticiler gelip geçse dahi baki kalan sadece halktır. Tarih kendi halklarına karşı silah kuşanan zalimleri hiçbir zaman affetmemiştir bundan sonra da affetmeyecektir. Derhal Muhammed Mursi ve diğer İhvan liderleri serbest bırakılmalı ve Mısır yönetimi tekrar Mısır halkının iradesine teslim edilmelidir. Bu şartlar gerçekleşene kadar kimse Türkiye tavrında bir değişiklik beklemesin" ifadesine yer verdi.

Bağış açıklamasında, "Meydanlardaki kardeşlerimiz davalarına zeval getirecek hareketlerde bulunmamalıdır" ifadelerini kullanırken, Türkiye’nin Mısır halkına ve Mısır’da demokrasiye destek vermesinin siyasetin değil, vicdan ve insafın bir gereği olduğunu kaydetti. Bağış ayrıca, iç savaş çıkararak, zulümlerini meşrulaştırmak isteyen savaş bezirganlarına, bu fırsatın verilmemesi uyarısında bulundu.

Hasan El Benna’nın, “Ölümü hayata tercih eden bir milletin önünde hiçbir şey duramayacaktır” sözlerini anımsatan Bağış, şöyle devam etti:

"Nil’in bütün suları kandan kızıla dönse, dikilen bütün piramitler yerle bir olsa da Mısır halkı haklı davasından vazgeçecek değildir. Kardeşlerimizin yolu hak yoludur. Türkiye olarak Mısır halkına demokrasi ve özgürlük mücadelelerinde sabır ve sebat diliyoruz."