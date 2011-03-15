-BAKAN AYDIN ADAY ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURUDA BULUNMADI TBMM (A.A) - 15.03.2011 - AK Parti'den bazı milletvekillerinin 12 Haziran'da yapılacak seçimler için başvuruda bulunmadığı bildirildi. Devlet Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Aydın, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Düzce Milletvekili Yaşar Yakış, Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan, Uşak Milletvekili Mustafa Çetin, Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi, Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan, Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gürpınar, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Bursa Milletvekili Ali Kul, Ankara Milletvekili Faruk Koca, Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz, Amasya Milletvekili Akif Gülle, Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu, İstanbul Milletvekili Özlem Türköne, Osmaniye Milletvekili İbrahim Mete Doğruer, Van Milletvekili Kerem Altun ve Ordu Milletvekili Hüsnü Ordu aday adaylığı için başvurmadı.