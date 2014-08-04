Bakan Avcı'dan 'Bilal Erdoğan tapesi' yorumu: Herkesin katkısına açığız

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile bazı vakıf yöneticilerine ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı dinletip, "Bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı yok, Bilal'ı var" diyen CHP'li Gürsel Tekin'e yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Başbakan Erdoğan'ın oğlu ve 17 Aralık operasyonunun ardından adı çok sayda yolsuzluk iddiasına karışan TÜRGEV'in Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın "İmam hatip liselerinin müfredatı ve YURTKUR'a ait yurtlarla ilgili talimatlar verdiği" iddiasını içeren tapeye ilişkin gazetecilerin sorduğu soruya karşılık 'TÜRKEV nedir' sorusunu sordu. Gazetecinin Avcı'nın sorusunu "TÜRGEV eğitim vakfıdır" şeklinde yanıtlamasının ardından Bakan Avcı, "Biz herkesin katkılarına açığız" dedi. Ardından mikrofonların önünden ayrıldı.

Bakan Avcı, toplantının yapıldığı binadan sivil plakalı otomobiline binip, ayrıldı. Avcı, daha sonra AKP İl Başkanlığı'na geçip, burada basına kapalı olarak teşkilat yöneticileriyle görüştü.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlemiş ve aralarında Bilal Erdoğan'ın bulunduğu ve Milli Eğitim Bakanlığı - TÜRGEV arasındaki ilişkilerinin anlatıldığını iddia ettiği konuşma tapesini dinleterek, “Anladık ki bu ülkenin milli eğitim bakanı yok, Bilal'ı var. Üzücü ama ne yazık ki böyle” demişti.