Bakan Atalay AKP'nin oy oranını açıkladı

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Türkiye AK Parti ile daha da bütünleşecek. Biz, Türkiye’nin, milletimizin kardeşliğinin çimentosuyuz" dedi.Devlet Bakanı Faruk Çelik ile birlikte partisinin Bursa İl Başkanlığını ziyaret eden Atalay, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının 9. yılının içinde olduğunu belirtti. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:İstikrar döneminin Türkiye’ye çok şey kazandırdığını ifade eden Atalay, 1991’de başlayan ve 2002’ye kadar devam eden koalisyonlar döneminin Türkiye’nin bütün imkanlarını adeta yeyip bitirdiğini, hem ekonomisiyle, hem de demokrasisiyle ülkenin çok sıkıntılı günler yaşadığını anlattı.Bütün bunların ardından, 2002’den sonra büyük istikrarlı bir yürüyüş başladığını ve bunun devam ettiğini dile getiren Atalay, şöyle konuştu:"Türkiye, bugün en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor. Bugüne kadar görülmedik şekilde demokrasi yürüyüşünü sürdürüyor, ekonomi istikrarlı dönemin meyvelerini topluyor. Bu süreç kolay elde edilmiş değil. Hepimizin çalışmalarıyla oldu. Özellikle teşkilatlarımızın çabalarıyla gerçekleşti. AK Parti’de teşkilatlar çok önemlidir. Bu nedenle her ay toplantılar yapılır, il başkanları ile kadın ve gençlik kollarının başkanları gelir. Belediye başkanlarımız, il genel meclisi başkanlarımız toplantıda hazır bulunur. Ayrıca teşkilatlarımızın çalışmalarını çok yakından takip ederiz. Bu arada, Bursa teşkilatı ile özel ilişkim var. İl Başkanı Sedat Yalçın, Erzurum’da üniversiteden benim öğrencimdir. O yönden de çok memnunum."Bakan Atalay, pazar günü bütçe görüşmelerinin kapanışının yapıldığını belirterek, meclisteki bütçe görüşmelerinin çok önemli olduğunu bildirdi."Bütçe görüşmelerinde hükümet ve muhalefet liderleri ekonomiye, geleceğe yönelik mesajlarını verirler, vizyonlarını ortaya koyarlar, tabi bir vizyonu varsa. Yoksa, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gibi, Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili temeli, aslı olmayan, dolduruşa gelmiş bir olayı getirir. Bütçe görüşmesi, lider için en önemli konuşmalardan biridir. Biz Başbakanımızın konuşmasına çok iyi hazırlanırız. Hepimiz titizlik gösteririz. Ülkenin ana muhalefet lideri, yeni genel başkan olmuş ve ilk bütçe konuşmasını yapacak. Orayada altı boş, iyi çalışılmamış, güya kırmızı dosyayla geliyor, sonra kırmızı dosyadan basit hafiyelik çıkıyor. Biz böyle değiliz, bütçe görüşmelerini ciddiye alıyoruz."Bulundukları makamları, koltukları saltanat yeri olarak görmediklerini vurgulayan Atalay, "Bunlar bize emanettir. ’Bu emanetin hakkını nasıl veririz’ diye tir tir titriyoruz. Büyük sorumluluk içinde görevimizi yapmaya çalışıyoruz" dedi."Her il, ilçe ve beldede AK Parti olarak varız. Diğer partilerin tabelalarının olmadığı çok yer vardır, ama bizim partimizin tabelası her yerde var. Türkiye AK Parti ile daha da bütünleşecek. Biz, Türkiye’nin, milletimizin kardeşliğinin çimentosuyuz. Bu kardeşliği daha güçlü hale biz getiririz. Çünkü biz etnik, bölgesel siyaset yapmıyoruz. Bütün vatandaşları kucaklıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bizim için ilk sırada gelir. Bu yüzden her bölgede bize destek, güven var. Bizim milli birlik, kardeşlik projemiz, demokratik açılım sürecimiz bütün kararlılığıyla yürüyor. Başbakanımız da bunun çerçevelerini anlattı. Biz ne BDP’nin ne de MHP’nin bakışıyla uç bakışlardayız. Biz dengeli bakış içindeyiz."Hiçbir vatandaşın kendini mağduriyet duygusu içinde hissetmeyeceğini vurgulayan Atalay, "Hangi inançta,hangi etnik grupta olursa olsun... Kimse kendini ötekileştirilmiş, ihmal edilmiş görmeyecek. Bunun çabası içindeyiz" dedi."Kimi kesimleri ihmal eden, onların devlete güvenini azaltan uygulamaları olmuş. Bir zamanlar Türkiye işkenceler, yargısız infaz ve faili meçhullerle anılmış. AK Parti olarak bunların hepsini ortadan kaldırdık. Faili meçhul, yargısız infaz, işkence yok, olağanüstü dönem yok. Türkiye normalleşiyor. Birilerinin telaşının sebebi, bu normalleşmenin onların zeminini kaydırıyor olmasıdır. Yaklaşan seçim ortamında zeminlerinin zayıfladığının farkındalar, onun için de telaşa düşüyorlar ve vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. AK Parti, şu anda yüksek toplumsal destek alıyor. Bir şirketin yaptığı Aralık ayı araştırmasında AK Parti’nin toplumsal desteği yüzde 48,5 görülüyor. Telaşta olanlardan bazılarının baraj altında kaldığı görülüyor, isimlerini ve oranlarını söylemiyorum. Toplumsal desteği çok güçlü tutmamız gerekiyor. Bu, teşkilatlarımızın, fedakarca çalışmamızın sürekliliğine bağlı."AK Parti olarak herkese sevgi ve saygıyla yaklaşacaklarını dile getiren Atalay, "AK Parti, büyük bir hareket, büyük bir misyon, hepimizin dayanışmasıyla yürüyor. Her seviyedeki insanımızın katkısı önemli. Seçim yılına gireceğiz. Seçim, 12 Haziran gibi görünüyor. Martın ortası gibi seçim kararı alınır. Artık, fiilen seçim ortamına girilmiş olunuyor" diye konuştu.Devlet Bakanı Faruk Çelik de, Bursa Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi Merkezi’nin kurulması ve açılmasında gösterdiği desteklerden dolayı İçişleri Bakanı Atalay’a teşekkür etti.Konuşmaların ardından İl Başkanı Sedat Yalçın, Bakan Atalay’a çini vazo hediye etti.