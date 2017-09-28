Bakan Aslan: Bölgemizde oynanan oyunlara asla müsaade etmeyeceğiz

İlhami TURAN/KAĞIZMAN (Kars), (DHA) - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bölgede oynanan oyunlara asla müsahade etmeyeceklerini belirterek, \"Türkiye\'nin büyümesini, güçlenmesini istemeyenler tıpkı 15 Temmuz gecesi gibi, bugün de farklı yollarla bizleri bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar, ama nafile, başaramayacaklar\" dedi.

Kars\'ın Kağızman İlçesi\'ndeki Halk Eğtim Merkezi Konferans Salonu\'nda yapılan kongreye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Ak Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Kağızman Belediye Başkanı MHP\'li Mevzat Yıldız, il, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı. Kongrede konuşan Bakan Arslan, Ak Parti çatısı altındaki birlikteliğin kimse tarafından bozulamayacağını söyledi. Bakan Arslan şöyle konuştu:

\"Bugün yıllardır Ak Parti ile omuz omuza veren herkes, halen yine Ak Parti çatısı altında. Çok şükür birlikteliğimizi kimse bozamadı. Bayrak yarışları, aynı heyecan ve özveri ile hiç tükenmeden devam ediyor. Ak Parti hükümetleri bugün İstanbul’a ne yatırım yaptıysa, Doğu\'ya Güneydoğu\'ya Türkiye’nin her yerine hiçbir ayrım yapmadan, aynı hizmetleri götürdü. Kars için yapılan hizmetler ortada, ulaşımdan sağlığa, eğitimden sulama hizmetlerine kadar bu yatırımları bundan 16 yıl önce söyleselerdi, kimse inanmazdı. Eskiden gelip, bir kamyon taş döküp, milleti kandırıp seçimden sonra bir daha kimse uğramazdı. Ama şimdi hamd olsun, ne söz verdiysek, Genel Başkanımız Recep Tayip Erdoğan ve ekip arkadaşlarının yoğun çabaları ile hepsi gerçek oldu. Bölgemizde oynanan oyunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bu coğrafyada 80 milyon, herkes kardeştir. Türkiye’nin büyümesini, güçlenmesini istemeyenler tıpkı 15 Temmuz gecesi gibi, bugün de farklı yollarla bizleri bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar, ama nafile, başaramayacaklar. Türkiye iktidarına güvenen halkı ile tek vatan, tek bayrak, tek millet anlayışı ile daha da büyücek ve gelişecektir.\"

Kongre sonrası vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Arslan, daha sonra ilçeden ayrıldı. Kongrede, ilçe başkanlığına atanan Nesim Eyidoğan, başkan seçildi.



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