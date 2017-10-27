Bakan Arslan: Milli iradeyi etkileri altına almaya çalışıyorlar

KARS, (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İlahiyat Fakültesi ve KAÜ Ebu-l Hasan Harakani Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 3’üncü Uluslararası Ebü\'l-Hasan el-Harakani Sempozyumu\'na katıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu’ndaki sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Hafız İlhan Tok\'un Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra Ebu-l Hasan Harakani\'nin hayatıyla ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı. KAÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Alparslan Kütsi’nin açılış konuşmasının ardından sırasıyla KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi, AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey ve Vali Rahmi Doğan birer konuşma yaptılar. Son olarak kürsüye çıkan Bakan Ahmet Arslan, Harakani\'nin sözleriyle başladığı konuşmasında birlik, beraberlik ve insana hizmetin önemine değindi. Türkiye\'de köşe taşı olarak adlandırılan evliyaullahtan birinin de Şehit Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri olduğunu söyleyen ve gençlere seslenen Bakan Ahmet Arslan, şunları söyledi:

\"Değerli gençler ben bir mühendisim. İçinizde mühendis adayları veya mühndisler de vardır. Öğrenci kardeşlerim, bir bina yaparsınız ve bir de ne yaparsınız, 4 köşesine birer tane taş koyarsınız. Eğer bu 4 taşı doğru yerleştirirseniz hiç süpheniz olmasın ki diğer taşlar peşi sıra sıralanır, dizilir, üst üste konur, sağlıklı bir bina ortaya çıkar. Ama o 4 köye taşı sağlıklı değilse ne kadar uğraşırsanız uğraşın binanın sağlıklı olma şansı yoktur. Şükrediyoruz, hamt ediyoruz bu millet 15 Temmuz da dahil olmak üzere 100 sene önceki Kars’ın kurtuluşu, Sarıkamış şehitleri dahil olmak üzere bin yıldır bu coğrafyada maneviyatını çok güçlü tutabiliyorsa, 7 düvele karşı istiklalini ve istikbalini korumak adına millet olma şuuruyla meydanlara inebiliyorsa işte o sağlıklı konulmuş köşe taşlarından kaynaklanıyordur. Rabbim onların hepsinin mekanlarını cennet eylesin. Bizleri de inşallah onların şefaatine nail eylesin.\"

Bakan Arslan, tarihimizin ve medeniyetimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun dünden daha büyük olduğunu belirterek, hem Türkiye\'de hem de diğer Müslüman coğrafyalarda çok zor süreçler yaşandığını kaydetti. Gazze’de, Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da, Somali’de, Türkistan’da, Arakan’da, Myanmar\'da Müslümanların gözyaşlarının döküldüğünü, mazlumların kanının akıtıldığına da dikkat çeken Bakan Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Müslüman olsun veya olmasın tüm mağdurların haklarını cesaretle savunan bir Türkiye var. İyi ki var. Tüm dünya milletimizin birliğinin temsilcisi, Türkiye’nin ve mazlumların geleceği için cesaretle mücadele eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini duyuyor, duymaya da devam sedecek inşallah. Çünkü o, \'Her kim ki Harakani’nin sofrasına gelirse dinini, dilini, ırkını sormayın. Velev ki Ulu Allah ona can vermiş, o Harakani sofrasında yemek yemeye elbette ki layıktır\' diyen coğrafyamızın manevi hamisi Ebu-l Hasan Harakani\'nin yolunda yürümeye çalışıyor, yolunda yürümeye devam ediyor. O yüzden onun kirli ittifakların hedefi haline getirildiğini ne yazık ki hep müşahade ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan şahsında aslında ülkemize, milletimize, değerlerimize ve birliğimize hiç şüpheniz olmasın ki milli irademize saldırı yapıldığını biliyoruz. Paraleli, alternatifi, terör örgütü, yabancı istihbaratı, yurt içinde veya yurt dışında yapılan operasyonlarla istikrarımızı bozmaya çalışıyorlar. Yalan haberlerle, çarpıtmalarla, sistemli saldırılarla, seçmen tercihlerine yönelik tehditleriyle milli iradeyi etkileri altına almaya çalışıyorlar. Özellikle dini, İslam\'ı o kötü emellerine alet etmek adına terör örgütleri yaratıyorlar ve onun üzerinden bu coğrafyayı karıştırıyorlar. 7 düvelin bir araya getirdiği terör örgütleri alçakça, kahpece saldırılarla polisimizi, askerimizi, güvenlik korucumuzu, çoluğumuzu çocuğumuzu demeden sivil vatandaşlarımıza saldırıyor ve ne yazık ki kan akıtıyorlar. Ve ne yazık ki bazı siyasi partiler, bazı sivil toplum kuruluşları, bazı medya kuruluşları da alenen veya üstü kapalı, bilerek veya bilmeyerek bu eli kanlı terör örgütlerine destek oluyorlar, maşa oluyorlar. Onların kötü emellerine aracı oluyorlar. Ama ne yaparlarla yapsınlar bilsinler ki bin yıldır bu topraklarda muvaffak olamadıkları gibi 100 sene önce 30 Ekim Kars\'ın kurtuluşu da dahil olmak üzere, istiklal mücadelesinde, Sarıkamış\'ta o gencecik vatan evladının donmak pahasına gözünü kırpmadan şehit olmaya gittiği gibi bu millet şehit olmaya hazırdır, şehadet şerbeti içmeye hazırdır. Dolayısıyla bu hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyecek onlarda iç bir zaman muvaffak olmadıkları gibi yine muvaffak olamayacaklardır.\"

Türkiye\'nin dün olduğu gibi bugün de sahipsiz olmadığını belirten Bakan Ahmet Arslan, \"Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri\'nin maneviyatı da sahipsiz değil, inşallah onun izinden giden torunlarının maneviyatıyla da sahipsiz değil. Vatanımız, toprağımız, değerlerimiz, inançlarımız, kardeşliğimiz bin yıldır bu coğrafya da yaşıyor bundan sonra da ebedi yaşayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve bu topraklar Peygamber Efendimizin izinden yürüyen Ebu-l Hasan Harakani ve onun gibi nice evliyalar, enbiyaların dualarıyla, kanlarıyla vatan olmuş bundan sonra da vatan olmaya devam edecek\" dedi.

Bakan Arslan’ın konuşmasından sonra sempozyum oturumlarla devam etti.



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