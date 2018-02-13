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Politika

Bakan Arslan, Doğu Ekspresi'nde incelemelerde bulundu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Tren Garı’nda Doğu Ekspresi’nde incelemelerde bulundu

13 Şubat 2018 13:05

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Tren Garı’nda Doğu Ekspresi’nde incelemelerde bulundu.
Kars Tarım Zirvesi’ne katılmak için dün havayolu ile kente gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, sabah saatlerinde Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Arslan’a Ak Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, Ak Parti İl Başkanı Adem Çalkın, partililer ve kurum ve daire amirleri eşlik etti. Bakan Arslan, yolcularla Doğu Ekspresi\'nin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ardından trene binen Bakan Arslan, kompartımanları gezerek yolcularla sohbet etti. Bakan Arslan, daha sonra Doğu Ekspresi ile Sarıkamış\'a hareket etti.
Tren yolculuğunun ardından karayoluyla Kars’a dönecek olan Bakan Ahmet Arslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da yer alacğı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde Kars Tarım Zirvesi\'ne katılacak.

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