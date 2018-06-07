Bakan Albayrak, Türkiye'nin yeni bor stratejisini açıkladı

İstanbul,(DHA)

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \" Balıkesir\'de yüksek teknoloji bor karbür üretim tesisi kuracağız. Bu tesis ile bor karbüre dayalı yüksek katma değerli ürünler geliştirecek olan teknolojiyi ülkemize kazandırmış olacağız. Bor karbür, madenden çıkan borun katma değerini 2 bin kata artıracak bir teknoloji\" dedi.

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Yeni Bor Stratejisi Lansmanı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreni\'ne katıldı. Bor madeniyle ilgili tarihi bir tanıtım gerçekleştirildiğini söyleyen Albayrak, \"Eti Maden ve dünyanın bor teknolojileri alanında en büyük firmalarından birisi olan Çinli Dalian Jinma ile işbirliği protokolü imzalayacak. Bu protokol ile Balıkesir\'de yüksek teknoloji bor karbür üretim tesisi kuracağız. Bu tesis ile bor karbüre dayalı yüksek katma değerli ürünler geliştirecek olan teknolojiyi ülkemize kazandırmış olacağız. Bor karbür, madenden çıkan borun katma değerini 2 bin kata artıracak bir teknoloji\" diye konuştu.

\"400 BİN DOLARA KADAR ÇIKAN BİR KATMA DEĞER\"

Kurulan sahnenin iki tarafındaki masalara yerleştirilen ürünleri gösteren Albayrak, \"Sol tarafta, kolemanit bor dediğimiz, Türkiye\'de dünyanın en kaliteli hammadde ürünü, dünya ortalama pazarı 200 dolar civarında. Bunu işleyerek ve rafine ederek toz haline, borik asit dediğimiz hale dönüştürdüğümüzde, dünya piyasasında tonu 600 dolar civarı olan bir ürün halini alıyor. Bundan sonraki süreç, sağdaki masada dünyada elmastan sonra en sert ve dayanıklı element olan bor karbür ingot. Borik asit bor karbüre dönüştüğünde, toz halleriyle birlikte sanayi ve endüstride tonu yaklaşık 40 bin dolara kadar olan mamül dediğimiz ürüne dönüşüyor. Bunu yeni teknolojilerle de işleyerek levhalar şeklinde ürüne dönüştürdüğümüzde, burada zırh levhalar, eğimli ve kıvrımlı olanların özellikle helikopter zırhlarında, silindir boru ve ince olan nükleer santral nötron tutucuları ve soğutmada, zırh ve yelek dediğimiz mukavemeti en dayanıklı ama

müthiş derecede hafif olan ve özellikle savunma sanayimizdeki en stratejik ürüne dönüştürüp iki şeyi başarıyoruz. Yani, hammadde olarak tonu 200 dolardan başlayıp, yüksek teknolojili ürüne dönüştüğünde yaklaşık 400 bin dolara kadar çıkan bir katma değer oluşuyor. Bor karbür, yıllık on binlerce tonluk dev bir pazar büyüklüğüne sahip ve her yıl en hızlı büyüyen pazarların başında geliyor.\" şeklinde konuştu.

\"SAVUNMA SANAYİMİZ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR ADIM ATACAĞIZ\"

Bor karbürün Türkiye için önemli bir ihracat alanı olacağını ve dünyada Türkiye\'nin adıyla anılan, örnek, öncü sektörlerinden biri olacağını ifade eden Bakan Albayrak, \"Bor karbür özellikle savunma sanayimizin geliştirilmesi ve yerlilik oranının daha da artırılması adına kritik bir önem taşıyor. Bor karbür düşük yoğunluğu ve yüksek ısıya dayanma özelliği ile savunma sanayimizin güçlenmesine katkıda bulunacak. Özellikle taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde kullanılan bor karbürün Türkiye\'de üretilmesi ile savunma sanayimiz açısından da önemli bir adım atacağız.\" dedi.

Bor nitrürün yüksek sıcaklığa dayanıklılığı ve yüksek elektrik yalıtkanlığı özelliğiyle, atom reaktörleri, uçak ve roket motorları alanlarında kullanılabileceğini belirten Bakan Albayrak, \"Bor nitrür de bugün piyasa değeri olarak tonu 50 bin dolarlara ulaşan bir mamül. İşte biz bu teknolojiye de bugün başlattığımız süreç ile ulaşacak, bor nitrürden de çok daha yüksek katma değerde stratejik ürünler elde etme

kapasitesine ulaşacağız.\" diye konuştu.

Bakan Albayrak, Türkiye\'nin dünya bor rezervlerinin yüzde 73\'üne sahip olduğunu bu oranı yüzde 80\'in üzerine çıkaracaklarını söyledi. Törende daha sonra, Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer ile Dalian Jinma Üst Yöneticisi Wang Yanhe tarafından \"Teknoloji Transferi Mutabakatı\" imzalandı.

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