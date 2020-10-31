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Bakan Albayrak'tan, Koronavirüs'e yakalanan Bakan Soylu'ya geçmiş olsun telefonu

31 Ekim 2020 21:10

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ve kızına geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sayın Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik" dedi. 

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