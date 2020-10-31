Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini açıkladı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Soylu'nun tedavisi hastanede devam ediyor.

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