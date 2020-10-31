Süleyman Soylu Koronavirüs'e yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı. Ankara'da bir hastanede tedavi altına alınan Soylu'nun bu nedenle depremin ardından İzmir'e gidemediği öğrenildi.

Depremin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İzmir’e çok sayıda bakan gitti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklama yaptı.

Elazığ depreminde bölgeye hızla intikal ederek çalışmalarda görev alan Soylu, dünkü depremin ardından İzmir'e giden heyette yer almadı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu’nun Koronavirüs'e yakalandığı öğrenildi. Testi pozitif çıkan çiftin Ankara’da bir hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Soylu; kendisinin, eşinin ve kızının testinin pozitif çıktığını duyurdu. Evde tedavi olurken doktorların tavsiyesi ile hastaneye yatırıldıklarını belirten Soylu, sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Öte yandan Koronavirüs'e yakalanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tedavide son aşamaya geldiğini açıkladı.

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