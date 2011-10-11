Bakan Akdağ: Tuzla mücadele sigara kadar kolay olmayacak

Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA







Öncelikli adım ‘farkındalık’

'Toplumun üçte biri obez'



Bakan’dan ‘cızzz ‘formülü



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, son dönemde sofranın vazgeçilmezi tuza karşı başlatılan mücadelenin önümüzdeki günlerde büyük bir kampanyaya dönüşeceğini söyledi. “ Tuza karşı verilen mücadele sigaradaki gibi kolay olmayacak” sözleriyle zorluğa dikkat çeken Akdağ’a göre, sofradan tuzu kaldırmak çözüm değil. İsteyen mutlaka tuzu bulur. Tuzluk olmazsa kaseye koyar. Lezzetten vazgeçmez.Kuliste tuza karşı mücadelenin nasıl yapılacağını anlatan bakan Akdağ, Kasım ayından itibaren medyada kampanyaya başlanacağını söyledi. Tuzu azaltmanın zor olacağını söyleyen bakan Akdağ’a göre öncelikli adım toplumda farkındalığın artırılması."Sigaradaki gibi vatandaşların farkındalığını arttırmayı amaçlıyoruz. Vatandaşın kendi davranışını değiştirmesini sağlamak istiyoruz'' diyen bakan Akdağ, “Bu mücadele sigaradaki kadar kolay olmayacak. Sigaranın zararını anlatmak daha kolay. Şişmanlık, fazla kilonun zararını anlatmak, lezzeti terk etmenin gerekliliğini anlatmak o kadar kolay değil. Dünya uygulamaları bunu gösteriyor. Zaman alacak”.Bakan Akdağ’ın verdiği bilgiye göre, toplumun üçte biri obez. Yüzde 80'i yeterince hareket etmiyor. Bu nedenle, diyabete, kronik akciğer, kalp damar hasatlıklarına, eklemlere protez konulmasına uzanan geniş yelpazede büyük sorunlara neden oluyor.Tuzu azaltma formülünü Akdağ, “ Yemeğin, salatının tuzu ne olursa olsun elimi tuzluğa uzatmamaya alıştım. Eşim de öyledir. Zaten fazla tuzlu yapılmıyor. Ama şunu görüyorum daha yemeğin tuzuna bakmadan elini tuza uzatıyor”.