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Sağlık

Bakan Akdağ: Tuzla mücadele sigara kadar kolay olmayacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, son dönemde sofranın vazgeçilmezi tuza karşı...

11 Ekim 2011 03:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, son dönemde sofranın vazgeçilmezi tuza karşı  başlatılan mücadelenin önümüzdeki günlerde büyük bir kampanyaya dönüşeceğini söyledi.  “ Tuza karşı verilen mücadele sigaradaki gibi kolay olmayacak”  sözleriyle zorluğa dikkat çeken Akdağ’a göre, sofradan tuzu kaldırmak çözüm değil. İsteyen mutlaka tuzu bulur. Tuzluk olmazsa kaseye koyar. Lezzetten vazgeçmez.   


Öncelikli adım ‘farkındalık’  

Kuliste tuza karşı mücadelenin nasıl yapılacağını anlatan bakan Akdağ, Kasım ayından itibaren medyada kampanyaya başlanacağını söyledi. Tuzu azaltmanın  zor olacağını  söyleyen bakan Akdağ’a göre öncelikli adım toplumda farkındalığın artırılması.  

"Sigaradaki gibi vatandaşların farkındalığını arttırmayı amaçlıyoruz. Vatandaşın kendi davranışını değiştirmesini sağlamak istiyoruz'' diyen bakan Akdağ, “Bu mücadele sigaradaki kadar kolay olmayacak. Sigaranın zararını anlatmak daha kolay.  Şişmanlık, fazla kilonun zararını anlatmak, lezzeti terk etmenin gerekliliğini anlatmak o kadar kolay değil. Dünya uygulamaları bunu gösteriyor. Zaman alacak”.  


'Toplumun üçte biri obez' 

Bakan Akdağ’ın verdiği bilgiye göre,  toplumun üçte biri obez.  Yüzde 80'i yeterince hareket etmiyor.  Bu nedenle, diyabete, kronik akciğer, kalp damar hasatlıklarına, eklemlere protez konulmasına uzanan geniş yelpazede büyük sorunlara neden oluyor. 


Bakan’dan ‘cızzz ‘formülü  

Tuzu azaltma formülünü Akdağ, “ Yemeğin, salatının tuzu ne olursa olsun elimi tuzluğa uzatmamaya alıştım. Eşim de öyledir. Zaten fazla tuzlu yapılmıyor. Ama şunu görüyorum daha yemeğin tuzuna bakmadan elini tuza uzatıyor”. 


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