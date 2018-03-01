Bakan Ağbal'a “Şekerde özelleştirme için 40 kere düşünmek lazım” sözü hatırlatıldı: İfadenizin arkasında durun

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 2016 yılında yaptığı bir konuşmada sarf ettiği, “İş şeker fabrikalarının özelleştirilmesine geldi mi bu konuyu 40 kere düşünmemiz lazım” sözlerini hatırlatan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Sayın Bakan’a sesleniyorum, Sözlerinizin arkasında durmanızı ve gereğini yapmanızı bekliyoruz. Lütfen gereğini yapın” dedi.

Şeker fabrikalarının özelleştirmesiyle ilgili olarak TZOB Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Bayraktar, özelleştirilmesi planlanan 14 fabrikanın bin 575 köyden pancar alımı yaptığını belirterek, “Bu fabrikalar 1.25 milyon dekar alanda üretim yapan 47 bin 758 çiftçimizden pancar alımı yapmaktadır. Bu rakamlar ihmal edilecek rakamlar değildir. Sendikaların bu konudaki endişe ve sıkıntılarına katılıyoruz. Biz de çiftçimiz açısından endişeliyiz” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı ve Başbakan’la görüşmeyi arzu ediyoruz"

Geçen hafta konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’dan randevu talep ettiklerini kaydeden Bayraktar şöyle devam etti:

"Hem cumhurbaşkanımız hem de başbakanımızla bu konuyu görüşmeyi arzu ediyoruz. Ülkemizde yem maliyetleri de göz önünde tutulduğunda, hayvancılığımız açısından çok önemli. Ucuz bir kaynak olan şeker pancarı üretiminin aksatılmadan sürdürülebilmesi bu fabrikaların üretime devam etmesine bağlıdır. Şeker stratejik bir üründür. Dışa bağımlı olunacak bir ürün değildir. Yerli üretimi korumaktan başka çare de yoktur. Cargill gibi yabancı şirketlerin inisiyatifine, tekeline bırakılacak bir ürün değildir. Özelleştirmenin çözüm olmadığı daha önce başka alanlarda yapılan uygulamalarda da görülmüştür.”

"Sayın Bakan, gereğini yapmanızı bekliyoruz"

Maliye Bakanı Ağbal’ın 2016 yılında Çorum’da yaptığı, "Şeker sektörünün özelleştirilmesi, özelleştirme programında olan birçok şirketin özelleştirilmesinde çok farklı. Benim kanaatim bu. Yani TÜPRAŞ’ı özelleştirebilirsiniz, orada bir şirket var. Onun altında tarım üreticisi yok. Türk Telekom’u özelleştirebilirsiniz ama iş şeker fabrikalarının özelleştirilmesine geldi mi bu konuyu 40 kere düşünmemiz lazım” konuşmasını hatırlatan Bayraktar, şunları söyledi:

“Sayın Bakanın bu açıklamasına katılıyorum. Evet doğrudur. TÜPRAŞ ve Telekom’un arkasında 47-48 bin çiftçi ailesi bulunmamaktadır. Sayın Bakana sesleniyorum, ‘Sözlerinizin arkasında durmanızı ve gereğini yapmanızı bekliyoruz. Lütfen gereğini yapın."