İttifakı şeker bozdu; şeker fabrikalarının satışına karşı çıkan MHP'liler var

14 Şeker fabrikasının özelleşmesinin ardından harekete geçerek fabrikaların olduğu illere ziyaretlerde bulunan CHP heyetine MHP, BBP, Saadet Partisi ve İyi Parti’den destek geliyor. Heyetin başındaki isim Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Anadolu’da büyük bir “şeker ittifakı” kurulduğuna dikkat çekerek, “Büyük ortak ve küçük ortak, satışı tezgâhlarken Anadolu’nun her yerinden bu ittifaka, bu satışa ‘hayır’ sesi yükseliyor. Anadolu’da şeker ittifakı kuruldu. Yerli ve milli ittifak, Afyon’da, Uşak’ta, Alpullu’da, Malatya’da kuruldu. Yerli ve milli olan, vatanını seven herkes burada. Bence AKP’ye oy verenler de bizimle beraber” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP iktidarının 14 şeker fabrikasını özelleştireceğinin kamuoyunda duyulmasıyla gerek sivil toplum kuruluşlarından gerekse hemen hemen her partiden tepkiler yükselmeye başladı. CHP ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla başında Veli Ağbaba’nın bulunduğu heyetle fabrikaların bulunduğu tüm illere ziyaretler gerçekleştirerek, fabrika çalışanları, aileleri ve bölgedeki halkla görüşüyor. Ziyaretlere ilişkin bilgi veren Ağbaba, gittikleri her yerde diğer partilerin de kendilerine destek olduğunu belirterek, “Alpullu Şeker Fabrikası ziyaretinde Alpullu’nun MHP’li belediye başkanı da bulundu ve fabrikaların kapatılamaması için desteğini gösterdi. Yalnız MHP değil Saadet, İyi Parti, BBP gibi çeşitli partilerden destekler geliyor. Partilerin yöneticileri de fabrikaların kapatılmasına ilişkin karşıt görüşlerini belirtiyor” dedi.

Bu eylemlerin bir partinin meselesi olmadığına dikkat çeken Ağbaba, “Bu bir memleket meselesidir. Şeker fabrikalarını savunmak; vatanı ve cumhuriyeti savunmaktır” diye konuştu. Şeker fabrikalarının hem sosyal hem de üretim anlamında Anadolu’nun büyümesini ve gelişmesini sağladığını vurgulayan Ağbaba, Anadolu’da ilk sosyalleşme mekânlarının şeker fabrikalarıyla oluştuğunu, ilk Cumhuriyet balolarının şeker fabrikalarında yapıldığını kaydetti. Ağbaba, “O nedenle bunların yok edilmesi Cumhuriyet hafızasının yok edilmesidir, satılması cumhuriyet hafızasının, Anadolu’nun satılmasıdır” diye konuştu.