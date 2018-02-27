"Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin gündemi şeker fabrikalarının satışıydı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 15 Şubat'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görüşmesinin gündeminin "Türkiye'deki şeker fabrikalarının satışı" olduğunu iddia etti. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Amerika'ya Osmanlı tokadı atamadı ama şeker işçisine, şeker fabrikasına Amerikan tokadı yedirmek üzere" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba beraberinde Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbağ, Parti meclis üyesi Ali Öztunç, İl Başkanı Enver Kiraz, Şeker İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, partililer ve sendika üyeleriyle birlikte Malatya Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

Ziyarette kentteki fabrikanın da diğer şeker fabrikaları gibi özelleştirileceğini ileri süren Ağbaba, "Tekel sigara fabrikası satılırken Malatyalıların sesi çıkmadı ne oldu? AVM oldu. Sümer Bank ne oldu? AVM oldu. Et balık kurumu ne oldu? Yurt yapılıyor inşaat yapılıyor. Yarın bu Şeker Fabrikası da satılırsa Malatya'nın en kıymetli arazisi, Malatya'nın göbeğinde olan bir arazi satılırsa bilin ki burası da birilerine ya rezidans olacak ya da alışveriş merkezi olacak. O nedenle herkesin bu satışa 'dur' demesi gerekiyor" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede konunun Afrin operasyonu ya da terör olmadığını şeker fabrikalarının özelleştirilmesi olduğunu da ileri süren Ağbaba şöyle dedi:



"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ile ABD Dışişleri Bakanı görüşme yaptı. İlk kez tarihimizde Cumhurbaşkanı ile bir Dışişleri Bakanı konuşurken tercüman kullanılmadı. Dışişleri Bakanı tercüman olarak görev yaptı. Buradan iddiayla söylüyorum; o görüşmede gündem ne Afrin'di, ne PYD'ydi, ne YPG'ydi, ne başka bir konuydu. Gündem Türkiye'deki şeker fabrikalarının satışıydı. Bu satış yerli ve milli bir satış değildir. Diyorlar ya, 'Amerika'ya Osmanlı tokadı atmayı öğreteceğiz.' Amerika'ya Osmanlı tokadı atamadı ama şeker işçisine, şeker fabrikasına Amerikan tokadı yedirmek üzere. Bu tokadı yememek için hep beraber kendi emeğimize, kendi fabrikamıza sahip çıkmalıyız. Üretici arkadaşlarımız olmak üzere herkesin bu satışa karşı çıkması gerekiyor." (DHA)