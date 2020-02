Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT’ta, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet, payidar kalacaktır. İlelebet bu topraklar bizim için vatan olacak” dedi.

Sabah saatlerinde memleketi Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine katıldı. Bayburt Spor Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Bakan Ağbal, bugünlerde birlik ve beraberliğe her defasından daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, \"Yıllardır bu coğrafyada oynanmak istenen her türlü oyuna karşı millet olarak, devlet olarak sonuna kadar mücadele etmek suretiyle bugünlere geldik. Bugünlerde yine bölgede oynanmak istenen oyunlar var. Ülke olarak, devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bu oyunlara, hesaplara karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Evelallah Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. İlelebet bu topraklar bizim için vatan olacak. Şu günlerde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize her defasından daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

Konuşmaların ardından kentte çeşitli yarışmalarda başarı elde eden sporcular ve öğrencilere ödülleri verildi. Tören, liselerin halk oyunları ve spor gösterileriyle sona erdi.

