Bakan Ağbal: Emir alan değil, emir veren bir Türkiye var

Osman ŞİŞKO/AYDINTEPE(Bayburt), (DHA)- MALİYE Bakanı Bakanı Naci Ağbal, Ortadoğu\'daki gelişmeleri değerlendirirken, \"Şimdilerde emir alan değil, emir veren bir Türkiye var. Söylenene \'Olur\' diyen değil, söyleyip yaptıran bir Türkiye var\" dedi.

Bayburt\'a dün akşam gelen ve geceyi burada geçiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, partisinin Aydıntepe 6\'ıncı Olağan İlçe Kongresi\'nde katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Ağbal Türkiye\'nin sorumlulukları olduğunu belirterek \"Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Cumhuriyetimizin 100\'üncü yılına giderken tarihsel bir dönemeçten, ülkemizin çevresi yangın yerine dönmüşken Türkiye bu dönemde hem bu bölgede ateşi söndüren hem de mazlumların yanında yer alabilen bir ülke konumundadır. Türkiye\'nin tarihten gelen bu bölge için sorumlulukları var. eğer bu bölgede bir iş olacaksa Türkiyesiz hiçbir işin olamayacağını da gösteren ve irade koyan, dirayet gösteren bir ülke var ve bu ülkenin çok değerli bir Cumhurbaşkanı var\" dedi.

\"EMİR VEREN BİR TÜRKİYE VAR\"

Ortadoğu\'da yaşananları değerlendiren ve şimdilerde emir alan değil emir veren bir Türkiye\'nin olduğunu vurgulayan Bakan Ağbal şunları söyledi:

\"Gerek içerde gerek dışarıda güvenlik güçlerimiz ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için gece-gündüz göğüslerini siper ederek bir mücadele veriyor. Allah onlardan razı olsun. Artık şunu herkes iyi biliyor ki; Irak\'ta, Suriye\'de, Ortadoğu\'da, Kafkaslar\'da, Balkanlar\'da ve yine bu bölgede genel olarak Türkiye\'nin içinde olmadığı bir hesabı hiç kimse yapmasın. Türkiye buna asla buna müsaade etmez. Eğer Türkiye olarak sesimiz gür çıkıyorsa, gücümüzü dosta düşmana gösterebiliyorsak ülke olarak yakaladığımız istikrar sayesindedir. Bir ülkenin siyaseti, ekonomisi güçlü değil, kendi içerisinde birlik ve beraberliği yoksa o ülke bunların hiçbirisini yapamaz. Şimdilerde emir alan değil emir veren bir Türkiye var. söylenene \'Olur\' diyen değil söyleyip yaptıran bir Türkiye var. Onun için bu davanın üzerimizdeki yükü ağırdır.\"

\"EKONOMİMİZ DE DAHA DA GÜÇLENECEK\"

Savunma ve güvenlik alanındaki projeler sayesinde Türkiye\'nin daha da güçleneceğini ifade eden Bakan Ağbal \"Bugün durmak yok daha da çok çalışacağız. Artık Türkiye\'nin sorumluluğu sınırlarımızla sınırlı değil. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlar artık Türkiye\'den hizmet ve gayret bekliyor. Allah\'ın izniyle güçlü ekonomimiz sayesinde Türkiye Cumhuriyeti\'nin 100\'üncü yılına giderken çok daha güçlenecek ve büyüyecek. Bugün savunma alanında başlattığımız projeler önceki dönemlerden mukayese edilemeyecek kadar büyük projelerdir. Bir çok savunma ve güvenlik alanındaki projeler sayesinde Türkiye\'nin bu alanda da gücü artacaktır. Başlatılan bu projelerden rahatsız olanlar da var. Ama Rabbim şahittir ki, Allah\'ın izniyle bizim kendi mühendislerimiz kendi insanımız çalışmalarıyla çok güzel projeler hayata geçirecekler. Gerek hava gerek deniz bütün bu alanlarda inşallah kendi kendine yeten hatta bu alanda daha fazla ihracat yapan bir ülke konumuna geleceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomimiz de daha da güçlenecek\" diye konuştu.

Bakan Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülke ekonomisinin önünün açılarak siyasi belirsizliklerin ortadan kalkacağını ekledi. Tek liste olarak gidilen kongrede Ahmet Aslan, AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanı oldu.

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