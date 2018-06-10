Bakan Ağbal: Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş (3)

SULTANDAĞI’NDA İFTAR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Afyonkarahisar\'daki temas ve ziyaretlerinin ardından Sultandağı ilçesine geçti. Burada vatandaşla iftar programında bir araya gelen Naci Ağbal, yaklaşık 3 bin kişiyle iftar yaptı.

‘ONLARIN SAYESİNE BİZ BUGÜN BURADAYIZ’

İftarda konuşan Bakan Ağbal, Türkiye’ye karşı oynanan oyunların def edildiğini söyledi. Bakan Ağbal, “Allah’a şükürler olsun içeride, dışarıda Türkiye olarak oynanmak istenen bütün oyunları, def ettik, def etmeye de devam edeceğiz. Öncelikle bu günlerde sınır boylarında nöbet tutan, ülkemizin güvenliği için, esenliği için göğsünü siper eden kahraman ordumuza ve Mehmetçiğimize Allah razı olsun diyorum. Onların sayesine biz burada rahatlık içerisinde, huzur içerisinde iftarımızı yapıyoruz. Epey bir zamandır, içerde, dışarıda güvenlik güçlerimiz, ülkemizin selameti için, istiklali için, istikbali için canlarını feda ediyor. Şehitlerimiz var, Allah onlara rahmet eylesin. Onların sayesine bugün buradayız. Gazilerimiz var, Allah onlara hayırlı, güzel ömürler versin inşallah. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece, bir birimize kenetlendiğimiz sürece, üretilmek istenen nifaklara karşı dimdik durduğumuz sürece evvel Allah, Sultandağı da, Afyon da, Türkiye de büyüyecek, gelişecek, kalkınacak” dedi.

SULTANDAĞI\'NA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SÖZÜ

İftar yapan vatandaşların masalarını teker teker ziyaret eden Bakan Ağbal, daha sonra kahvehanede vatandaşla birlikte çay içip, sohbet etti. İlçe halkının kiraz için Gümrük Müdürlüğü ve laboratuvar istemesi üzerine Bakan Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi cep telefonuyla arayarak Sultandağı için Gümrük Müdürlüğü ve laboratuvar sözü aldı. Bakan Ağbal, “Yaparsa Ak Parti yapar” diyerek Gümrük Müdürlüğü ve laboratuvarın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

KİRAZ, 3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Daha sonra akşam namazını Çarşı Camii\'nde kılan Bakan Ağbal, ilçe meydanında bulunan ve restore edilen kervansarayda vatandaşla bir araya gelerek sohbet etti. Burada kendisine ikram edilen meşhur Sultandağı kirazının tadına Bakan Ağbal, 3 bin kişinin kiraz vesilesiyle istihdam edilmesinin son derece memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Bakan Ağbal, vatandaşla ve gazetecilerle toplu fotoğraf çekiminin ardından ilçeden ayrılarak Ankara’ya hareket etti.

FOTOĞRAFLI