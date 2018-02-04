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Politika

Bakan Ağbal: Biz kimsenin toprağını istemiyoruz

BAYBURT, (DHA) - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin “Bizim millet olarak, devlet olarak kimsenin toprağında gözümüz yok

04 Şubat 2018 20:45

BAYBURT, (DHA) - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin “Bizim millet olarak, devlet olarak kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimsenin toprağını istemiyoruz biz; ama sınırlarımızın dibinde, böyle bir ortamın oluşmasına da müsaade etmeyiz” dedi.
Memleketi Bayburt’ta bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Belediyesi’nce yürütülen ‘Kent Meydanı’ projesinin çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerinin ardından kentteki bir çay ocağına giren Bakan Ağbal, burada Bayburtlular ile sohbet ederek, \'Zeytin Dalı Harekatı\' hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye\'nin, terör yuvalarını dağıtmakta kararlı olduğunu vurgulayan Ağbal, “Bizim tek bir amacımız var. Oradaki terör yuvalarını dağıtmak. Bizim millet olarak, devlet olarak kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimsenin toprağını istemiyoruz biz; ama sınırlarımızın dibinde, böyle bir ortamın oluşmasına da müsaade etmeyiz. Baştan beri Türkiye söylüyor. Diyor ki \'Bu PYD dediğiniz PKK\'. Bunu yedi düvel de aslında biliyor. Açıyorsunuz televizyon kanallarına bakıyorsunuz, PYD denilen örgütün propagandasına bakıyorsunuz, yaptıklarına bakıyorsunuz; PKK\'nın bir kolu. PKK\'nın terör örgütü olduğunu da bütün dünya kabul ediyor. PKK\'nın uzantısı olan bir örgüte Türkiye\'nin veya diğer devletlerin \'Sen burada gel, terör bölgesi oluştur\' demeleri mümkün mü? O açıdan Türkiye, bu bölgede kim ne derse desin; kimsenin icazetini alıp, lafına sözüne bakacağımız yok\" diye konuştu. 
‘TÜRKİYE İKİYÜZLÜ DEĞİL’
\'İkiyüzlü politika\' üreten devletler olduğunu dile getiren Bakan Ağbal, “Türkiye\'nin buradaki niyetleri açık ve belli. Türkiye, ikiyüzlü değil; her şeyi açık- seçik bir şekilde ifade ediyor. Bazı ülkeler, bakıyorsunuz bir gün öyle, bir gün böyle diyor. Bir gün ak dediğine, diğer gün kara diyor. \'İkiyüzlü politika\'lar uygulayan devletler var. Türkiye ne diyor? \'Benim açık niyetim, buradaki terör örgütlerini yok etmek\'. Buna kimin itirazı olabilir? Kimsenin itirazı olmaması lazım” dedi. 
Maliye Bakan Ağbal, daha sonra ziyaret ettiği Belediye Kent Ormanı Evi önünde bir araya geldiği gençlerle kar topu oynadı. Bakan Ağbal, programlarının ardından Ankara’ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

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