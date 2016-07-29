Bakan açıkladı; zorunlu askerlik kısalıyor, askeri liseler kapanıyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni yapılanmasıyla ilgili konuştu. Işık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gidilen yeni yapılanmaya ilişkin verdiği bilgilere göre; Genelkurmay Başkanlığı Cumhurbaşkanına, kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacak. Milli Savunma Bakanlığı tümüyle sivilleşecek. Askeri liseler kapatılacak. Zorunlu askerlik süresi kısaltılacak.

A Haber’de konuşan Bakan Işık’ın açıklamalar şöyle:

“Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapı değişecek, Milli Savunma Bakanlığı sivilleşecek. Darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet, Türkiye'de darbe dönemlerinin tamamen bitirmek için harekete geçti. Önemli radikal kararlar alınacak. Ordunun başkomutanı Cumhurbaşkanı. Ama Anayasa, ‘Genelkurmay Başkanı Başbakan'a karşı sorumludur’ hükmü var."

“Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacak"

“İşte en başta Genelkurmay Başkanlığının cumhurbaşkanlığına bağlanması gündemde. Genelkurmay dışında MİT Müsteşarlığı'nın Külliye'ye bağlanması planlamalar arasında. Genelkurmay, harekatlardan, ülke güvenliğinden sorumlu olacak. Yani bir nevi Cumhurbaşkanı'na bağlı koordinatör üst makam görevini yürütecek. Kuvvet komutanlıkları ise Milli Savunma Bakanlığına bağlanacak.”

“Milli Savunma Bakanlığı sivilleşecek”

“Ordunun eğitim, sağlık, personel gibi tüm destek hizmetlerini bakanlık karşılayacak. Silahlı kuvvetlerin subay astsubay personel talebi, bunların hangi koşullarda alınacağı ve eğitimleri gibi konularda bakanlık sorumlu olacak. Tabi Milli Savunma Bakanlığı da sivilleşecek. En başta Genelkurmay yerleşkesinin içinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı, başka bir binaya taşınacak. Şu anda bakan dışında Milli Savunma Bakanlığında sadece bakan yardımcı ve danışmanı sivil. Bu yapı da değiştirilecek. Siviller ağırlıkta olacak. Müsteşar ve genel müdürler sivillerden oluşacak.”

“Askeri liseler kapatılıyor”

Ordunun eğitim, sağlık, personel gibi tüm destek hizmetlerini bakanlık karşılayacak. Silahlı kuvvetlerin subay astsubay personel talebi, bunların hangi koşullarda alınacağı ve eğitimleri gibi konularda bakanlık sorumlu olacak. Tabi Milli Savunma Bakanlığı da sivilleşecek. En başta Genelkurmay yerleşkesinin içinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı, başka bir binaya taşınacak. Şu anda bakan dışında Milli Savunma Bakanlığında sadece bakan yardımcı ve danışmanı sivil. Bu yapı da değiştirilecek. Siviller ağırlıkta olacak. Müsteşar ve genel müdürler sivillerden oluşacak.

Bu arada emekliliğe sevk edilmesi beklenen 85, 86, 87 ve 88'nci dönem harp okulu mezunları için çıkarılan yasa iptal edildi. FETÖ'nün hedefindeki bu subaylar görevlerine devam edecek. Bu kapsamdaki albaylardan önemli miktarda isim son şurada generalliğe yükseltildi.