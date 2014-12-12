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Spor

Bakan açıkladı; Beşiktaş Tottenham maçında elektrik neden kesildi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Beşiktaş-Tottenham maçındaki elektirik kesintisinin nedeninin Olimpiyat Stadı'ndaki jeneratör olduğunu açıkladı

12 Aralık 2014 16:21

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İstanbul ’da dün gece oynanan Beşiktaş - Tottenham maçında 2 kez yaşanan elektrik kesintisinin şebekeden değil, Olimpiyat Stadı'ndaki jeneratörden kaynaklandığını açıkladı.

UEFA Avrupa liginde oynanan Beşiktaş- Tottenham karşılaşması elektriklerin kesilmesi nedeniyle 2 kez durmuştu. Kayseri’de bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,  kesintinin Olimpiyat Stadı'ndaki jeneratör arızası sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Yıldız ‘’Ulusal ve ulusla arası hele hele böylesi önemli karşılaşmalarda ve canlı yayınlarda statların bulunduğu bölgelerde herhangi bir enerji kesintisi yaşanmasın diye, maç bitimine kadar ayrı bir ekiple önlem alıyoruz. Dün oynanan Beşiktaş-Tottenham maçında iki kez yaşanan elektrik kesintisi jeneratör arızasından kaynaklandı. Elektrik şebekesi, stat da jeneratörü besliyor. Stadın aydınlatılması bu yolla yapılıyor. 10 saniyelik kesinti halinde bile ampullerin cıvalı oluşu nedeniyle , aydınlatma 12 dakika sonra gerçekleşiyor. Maçtaki kesintiyi Scada dediğimiz uzaktan takip sistemiyle gözledik. Şehir Şebekesinden elektrik akımı, Olimpiyat stadının jeneratörüne kadar sorunsuz olarak geldi. Sorun bizden kaynaklı olsaydı , orayı destekleyecek, şebekeyi güçlendirecek sistemi kurardık. Ancak, stada elektrik girişi normaldi. Yani , sorun şebekeden değil, stad jeneratöründen kaynaklandı’’ diye konuştu.

 

İki bakan telefonla kesintiyi konuştu

 

Bakan Yıldız’ı bu arada Kayseri’de bulunduğu sırada dünkü karşılaşmada 2 kez yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç da telefonla aradı. Bakan Yıldız, Bakan Çağatay’la yaptığı görüşmede sorunun elektrik şebekesinden değil, jeneratör arızasından kaynaklandığını söyledi.

 

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