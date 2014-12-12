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Spor

Beşiktaş'tan elektrik kesintisi yorumu: Bütün dünyaya rezil olduk

'Bizim Anadolu'ya neden gitmek istediğimizin en büyük örneğini bugün de gördük'

12 Aralık 2014 09:36

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında sahasında ağırladığı Tottenham’ı 1-0 mağlup etti. Maçta elektrik kesintisi sıkıntısı yaşandı. Olimpiyat Stadı'nın elektrikleri iki kez kesildi ve oyuncular bu nedenle soyunma odalarına inmek zorunda kaldı. Maçın yaklaşık yarım saat gecikmeli sonlanmasına neden olan bu durumu, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak değerlendirdi. Albayrak, "Işıkların halini görüyorsunuz. Bütün dünyaya rezil olduk" dedi.

Maça ilişkin olarak, “Hem Beşiktaş adına hem Türk futbolu adına çok güzel bir akşam. Yoğun maç trafiğinde alınan galibiyet hayırlı olsun. Aralık ayında 3 kulvarda oynuyoruz. Çocuklar çok yoğun maç temposunda. Sakatlıklarımız var ama çok güzel oynadılar. Biz yönetim olarak taraftarlara iyi bir Beşiktaş izlettirmek istiyoruz" değerlendirmesi yapan Albayrak, sözü elektrik kesintilerine getirdi:

"Bizim Anadolu'ya neden gitmek istediğimizin en büyük örneğini bugün de gördük.

Olimpiyat Stadyumu’nu daha önce başka takımlar 10 lira gibi bir rakama kiralarken, bizden 100 lira alıyorlar. Bunun bir karşılığı olmalı.

Işıkların halini görüyorsunuz. Bütün dünyaya rezil olduk.

Teknik bir arıza olduğunu söylediler. Dünyada insanlar neler yaparken biz hala bunun çözümünü bulamadık."

Bu arada elektirik kesintisiyle ilgili  Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Olimpiyat Stadı’nda oynanan Beşiktaş -Totenham maçnda stadın jenaratör sisteminden kaynaklı arıza meydana gelmiş, sistemimizden kaynaklı herhangi  bir problem ve arıza yaşanmamıştır" denildi.

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