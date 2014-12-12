Beşiktaş'ın hızını elektrikler bile kesemedi: 1-0

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında İngiltere'nin Tottenham takımını konuk etti.



Gruptan çıkmayı önceden garantileyen iki takımın mücadelesinde ilk dakikalarda Tottenham topu kontrolü altında tutunca, Beşiktaş istediği hamleleri yapamadı.



Birbirinden kopuk oynayan ve çok pas hatası yapan siyah-beyazlı takım, pozisyon üretmekte zorlandı. Orta sahada organizasyonları yapması beklenen Sosa'nın etkisiz ve fizik olarak zayıf kalması Beşiktaş'ın istediği hücumları yapamamasına neden oldu.



Siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına da 0-0 beraberlikle gitti.





Karşılaşmanın 9. dakikasında Olimpiyat Stadı'nda elektrik kesintisinden maçın hakemi oyuncuları soyunma odasına gönderdi.



Elektrik kesintisi nedeniyle yarıda kalan mücadele, 15 dakika beklemenin ardından kaldığı yerden yeniden başladı.



Beşiktaş 59. dakikada Olcay Şahan'ın asistinde Cenk Tosun'un kale önünde yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti.



Karşılaşmanın uzatma dakikaları oynanırken elektirikler yeniden kesildi.

Beşiktaş, Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek, C Grubu'nu lider tamamladı.

İki takımın 11'leri

Beşiktaş: Tolga, Serdar, Franco, Ersan, Motta, Gökhan, Necip, Kerim, Sosa, Olcay, Cenk



Tottenham: Vorm, Walker, Chiriches, Kaboul, Rose, Dembele, Stambouli, Townsend, Paulinho, Chadli, Soldado

Karşılaşmanın önemli dakikaları

6. dakikada Chadli'nin soldan ortasında altıpasın önünde müsait pozisyonda Soldado'nun dokunamadığı meşin yuvarlak ceza alanı dışına çıktı.

8. dakikada stat ışıklarının kesilmesi nedeniyle maç bir süre durdu.

16. dakikada orta sahadan kullanılan serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Kaboul, meşin yuvarlağı boş pozisyondaki Soldado'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, iyi pozisyon alan kaleci Tolga topa sahip oldu.

30. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Olcay'ın vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı da 0-0 berabere sona erdi.

47. dakikada Serdar'ın sağ çaprazdan şutunda, top üstten farklı bir şekilde auta gitti.

59. dakikada Kaboul'un kaptırdığı topu alan Cenk, uzak mesafeden güzel şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Aynı dakika içinde Gökhan Töre'nin sağ çaprazdan ortasında ceza alanı içinde arka direkte topla buluşan Olcay, meşin yuvarlağı altıpastaki Cenk'in önüne bıraktı. Cenk, topu bekletmeden filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

64. dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Soldado'nun vuruşunda genç Atınç'ın ayağına çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Aynı dakika içinde Paulinho'nun sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Chadli'nin kafayla indirdiği topla altıpasın önünde Soldado buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak bir kez daha kornere çıktı.

65. dakikada Rose'un ceza alanı önünden yerden şutunda, kaleci Tolga yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

68. dakikada Sosa ile güzel paslaşan Kerim, ceza alanı içinde topla buluştu. Genç oyuncu, sol çaprazda müsait durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

74. dakikada Gökhan'ın pasıyla ceza alanı içinde sağda topla buluşan Sosa'nın rakibini geçtikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Beşiktaş, karşılaşmayı da 1-0 kazandı.