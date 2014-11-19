Bakalım seçmen 'takla' atacak mı; İdris Naim Şahin de parti kurdu

Eski İçişleri Bakanı ve Ordu Bağımsız Milletvekili İdris Naim Şahin'in kurucuları arasında yer aldığı Millet ve Adalet Partisi'nin başvurusu İçişleri Bakanlığı'na verildi. Partinin kurucu üyelerinden Demokraside Birlik Vakfı ve İnsani Değerler Derneği Genel Başkanı Mehmet Bozdemir, Millet ve Adalet Partisini kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sundu.

AKP iktidarında İçişleri Bakanı görevindeyken, Erzurum Aşkale’de, deniz bisikletiyle onarıma giden 5 TEDAŞ görevlisine mezar olan buzlu gölette inceleme yaptığı sırada(15 Nisan 2012) Şahin'in, Erzurum Pasinler'de, "Geldiğinize çok sevindim" diyen 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır'a yanıtı “Nerden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at göreyim” olmuştu. Yaşanan olay sonrası muhalefet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları Şahin'e tepki gösterek istifa çağrısı yapmışlardı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bakanlıktan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bozdemir, bugünü Türk siyasi hayatında milat olarak gördüklerini söyledi. Siyaset kurumunun iktidar ve muhalefetiyle ülkeyi yönetemez hale geldiğini savunan Bozdemir, "Ülkemizde şuan demokrasi, hukuk ve ahlak askıya alınmıştır. Mevcut hükümet, artık yönetme melekelerini ve kabiliyetini kaybetmiştir" dedi.

'Lider ve menfaat odaklı olmayan bir parti olacağız'

Partinin adının Millet ve Adalet Partisi olarak belirlenmesinin sebebini de açıklayan Bozdemir, şöyle devam etti:

"Millet, kaybettiğimiz birlik ve beraberliğimizi ifade ediyor. Millet olmanın güzel vasfını tekrar kazanırız diye milleti koyduk. Adalet ise maalesef şuan en çok hırpalanan, toplumda adalete karşı olan güven, tamamen sarsılmış durumda. Bizi yeni bir parti olarak düşünmeyin. Biz, 'yeni siyaset' diyoruz. Siyaset kurumunu yeniden yapılandıracağız, yeniden kuracağız. Lider ve menfaat odaklı olmayan, başkalarını ötekileştirmeyen, bütün insanımızı kucaklayan. Bu ülkede tekrar birliği, beraberliği ve huzuru yakalamak istiyoruz. Siyaset kurumu, kin ve nefret söylemleriyle toplumu ciddi manada ayrıştırmış, toplum bir umutsuzluğa düşmüştür. Biz milletimize inanıyoruz, güveniyoruz."

Hedeflerinin ne olduğu yönündeki soru üzerine Mehmet Bozdemir, temel hedeflerinin toplumsal uzlaşı ve barışı temin olduğunu söyledi. Bozdemir, "Hukuk, güvenlik güçleri itibarsızlaştırıldı, devlet itibarsızlaştırıldı" dedi.

'En kısa zamanda örgütlenmeyi tamamlayacağız'

Partilerini milletten gelen talepler üzerine kurduklarını ifade eden Bozdemir, en kısa zamanda örgütlenmeyi tamamlayarak seçimlere gireceklerini bildirdi. 5 Aralık'ta büyük kongrelerini yapacaklarını aktaran Bozdemir, "Meclis'ten partinize katılımlar olacak mı?" sorusu üzerine, "Şuan milletvekili olarak Sayın İdris Naim Şahin var. Biz değerler hareketi olarak birçok milletvekiliyle görüştük. İnşallah bize büyük katılımlar olacak" diye konuştu.

Bozdemir, TBMM'de grup kurabileceklerini söyledi.