İdris Naim Şahin: Benim de kasetlerim var ama...

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, hiç bir kasetten bilgisi olmadığını belirterek "Benimle ve ayrılan milletvekilleriyle ilgili parti genel merkezinde bir arayışın, bir montaj çabasının, bir kaset üretme çabasının olduğunu duydum" dedi. Şahin, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'Onun da kaseti var' sözleri için de ''Kaset derken benim Ordu’nun dereleri, Hekimoğlu gibi türküleri söylediğim amatör kasetlerim vardır'' yorumunda bulundu.

Bugün TV’de gündeme ilişkin soruları yanıtlaya Şahin, Erdoğan’ın etrafındaki kadronun Erdoğan'ın kafasına çok yatmayan projeleri uygulamaya koyup Türkiye’de denemeler yaptığını söyledi. Eski bakan Şahin öyle konuştu;

"Sayın Başbakanın sözleri de seçim dönemine bakılırsa çok ağır değil ama suçlama içeren ifadeleri oldu. Onlara açıklama getirmek durumundayım. Bu ayrılış dilekçesi 25 Aralık tarihinde kararı alınmış ve kaleme alınmış bir dilekçe değil. Ustalık diye bahsedilen dönem çıraklık diye başladı bana göre. Doğrusu böyle bir adlandırma da doğru değil. Eğer başlangıçta çıraklık dönemiyse biz çıraklığımızı milletin üzerinde mi giderdik. Ben bunun bir siyaset sloganı olarak doğru olmadığını düşünüyorum. Ben bir şeylerden ayrılındığının işareti olarak bunu zikredebilirim.”

'Sayın Başbakan kaset konusuyla fazla meşgul'

“Belediye başkanı adayı olmadığım için mi istifa ettim, şantaj kasetim var diye mi istifa ettim. Başbakanın önce buna karar vermesi lazım. Sayın başbakan kaset konusuyla fazla meşgul sanırım. Ben söylüyorum, bana böyle bir kasetten bahseden de olmadı, haberim yok, bilgim yok, bana şantaj yapan da olmadı. Başbakan biliyorum o yüzden gitti diyor. Biliyorsa suçu gizliyor demektir. Savcılığa bildirmesi lazım. Benim için bu da bir yalandan ibarettir. Korkarak gitti diyor. Herkes bilir, bölücü terör örgütleri de bilir. Benim ne kadar korkusuz olduğumu başbakan da bilir. Kaset derken benim Ordu’nun dereleri, Hekimoğlu gibi türküleri söylediğim amatör kasetlerim vardır. Benimle ve ayrılan milletvekilleriyle ilgili parti genel merkezinde bir arayışın, bir montaj çabasının, bir kaset üretme çabasının olduğunu duydum. Kastedilen bu mudur değil midir bilmiyorum. Başbakanın söylediği gibi bana yönelik böyle bir şantaj, böyle bir kaset yoktur.”