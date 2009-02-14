Bahtiyar Vahbzade vefat etti

Vahabzade

Edebiyat çevrelerinde "Türkçe'nin yaşayan en büyük şairi" olarak da anılan Vahabzade’yiAzerbaycan halkı, Vahabzade'yi son yolculuğuna uğurladı.Vahabzade'nin yıllarca ders verdiği Bakü Devlet Üniversitesinin salonunda yapılan uğurlama törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere bakanlar ve üst düzey yöneticiler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç'ın da aralarında olduğu çeşitli ülkelerin büyükelçileri, milletvekilleri, siyasetçiler, edebiyatçılar ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.Ziyaretçiler gruplar halinde salona gelerek Vahabzade'nin naaşına çiçek bırakıp saygı duruşunda bulunurken, üniversite içinde de şairin şiirleri ve eserlerinden yararlanılarak hazırlanan besteler seslendirildi.Vahabzade daha sonra tanınmış şair, edebiyatçı, bilim ve siyaset adamlarının defnedildiği Fahri Hıyaban'da toprağa verildi.Üniversitedeki uğurlama töreni gibi defin sırasında da büyük izdiham yaşandı.Türkiye ve Türk dünyasında da tanınan Vahabzade, edebiyat çevrelerinde "Türkçe'nin yaşayan en büyük şairi" olarak da anılıyordu.Azerbaycan'ın Şeki kentinde, 16 Ağustos 1925 tarihinde doğan Vahabzade, ilk, orta ve yüksek öğrenimini ailesiyle taşındığı Bakü'de tamamladı ve 1947'de Bakü Devlet Üniversitesi Dilbilim bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonraki dönemde Türkiye'ye birçok kez gelerek edebiyat çevreleriyle yakın ilişkiler kuran Vahabzade'nin çalışmaları arasında Almanya'daki Türklerle ilgili araştırma ve incelemeler de bulunuyor.SSCB döneminde 1960'larda özellikle edebiyat alanında kendini gösteren özgür düşünce akımının ülkesindeki öncülerinden biri olan Vahabzade, bu dönemde Azeri halkının İran ve Rusya arasında paylaşılması ve halkının bu yüzden çektiği sorunları dile getirdiği "Gülistan" şiiri nedeniyle çeşitli baskılara maruz kaldı.Ülkesinde 1990'da bağımsızlık faaliyetlerini destekleyen Vahabzade, daha sonraki dönemde de 5 kez milletvekili seçildi.Vahabzade'nin Türkiye Türkçesi'ne uygunlaştırılarak basılan eserleri arasında Ömürden Sayfalar, Vatan Millet Anadili, Soru İşareti de yer alıyor.Şair'in bugüne kadar bir kısmı çeşitli dillere de çevrilen eserlerini 40'ı aşkın şiir kitabı, 11 bilimsel eser, tiyatro oyunları ve yüzlerce makale oluşturuyor