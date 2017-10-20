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Sağlık

Bahreyn Sağlık Bakanlığı heyetinden ERÜ Hastaneleri'ne ziyaret

KAYSERİ, (DHA) - BAHREYN Sağlık Bakanlığı ve King Hamad Üniversitesi'nden gelen iki ayrı heyet, Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) çeşitli ziyaretlerde bulundu

20 Ekim 2017 15:09

KAYSERİ, (DHA) - BAHREYN Sağlık Bakanlığı ve King Hamad Üniversitesi\'nden gelen iki ayrı heyet, Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde, Bahreyn ile ERÜ arasında, sağlık alanındaki iş birliğinin artırılması görüşüldü.
ERÜ ile Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanlığı arasında, geçen yıl imzalanan iş birliği ve iyi niyet protokolü çerçevesinde, Bahreyn’den ERÜ Hastaneleri\'ne hasta transferi ve Bahreyn sağlık personeline yönelik eğitim çalışmaları devam ederken, bu ülkeden gelen iki heyet, ERÜ\'yü ziyaret etti. Dr. Ali Redha Ghuloom, Dr. Khalid Salman Ali, Dr. Shaikha Ahmed Abdulla ve Sekreter Fatema İsa Jaafar’dan oluşan Bahreynli heyet, ERÜ\'de ilk olarak Başhekim Prof. Dr. Kudret Doğru’yu ziyaret etti. Başhekimle yapılan görüşme sonrası heyet, ERÜ Hastaneleri’nde tedavi gören Bahreynli hastaları ziyaret etti. Aynı heyet, daha sonra Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven’le görüştü. Rektörlük ziyaretinde tıp öğrencileri, uzmanlık dalları ve eğitimle ilgili görüşmeler yapılırken, ERÜ ile Bahreyn arasında, sağlık alanındaki iş birliğinin artırılarak, devam ettirilmesi temennisinde bulunuldu.
Öte yandan Bahreyn King Hamad Üniversite Hastanesi CEO Yardımcısı Dr. Khalid ve Dr. Suha’dan oluşan ikinci heyet ise ERÜ Kemik İliği Nakli Merkezi ile laboratuvarları ziyaret etti. Bu ziyarette de Bahreyn\'e kurulacak Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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