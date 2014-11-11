'Bahoz Erdal öldürüldü' iddiasına yalanlama: O bölgede ihtimali yok

PKK'nın üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'ın, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, Kobanê Kantonu Dışişleri Sorumlusu İbrahim Kurdo söz konusu iddiayı yalanladı. Kurdo, "Bahoz Erdal'ın o meydanda olma ihtimali yok. Bölge ziyarete açık bir bölge değil, sürekli çatışmaların yaşandığı bir bölge" dedi.

PKK'nın üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'ın (Fehman Hüseyin) IŞİD tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

IŞİD'e yakın Takva Haber, Kobanê’deki YPG güçlerini ziyaret eden Erdal’ın, bölgedeki IŞİD'li bir grubun saldırısına uğradığını ve saldırı sonrası öldürüldüğünü iddia etmişti.

Milliyet'e konuşan Kobani Kantonu Dışişleri sorumlusu İbrahim Kurdo ise söz konusu iddiayı yalanladı. Kurdo, "Bahoz Erdal'ın o meydanda olma ihtimali yok. Bölge ziyarete açık bir bölge değil, sürekli çatışmaların yaşandığı bir bölge" dedi.

Bahoz Erdal kimdir?

“Bahoz Erdal” kod adlı Suriye asıllı Fehman Hüseyin (45), PKK’nın kısa adı HPG olan silahlı kuvvetlerinin en üst düzey komutanlarından biri olarak biliniyor.

Gençlik yıllarında Şam'da tıp eğitimi alan Bahoz Erdal'ın, Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'la birlikte örgüt yapılanmalarının kontrolünü ele geçirdiği iddia ediliyor.