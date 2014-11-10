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'Bahoz Erdal öldürüldü' iddiası

PKK'nın üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'ın, IŞİD tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, istihbarat kaynakları haberi doğrulamadı

10 Kasım 2014 21:46

PKK'nın üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'ın (Fehman Hüseyin) IŞİD tarafından öldürüldüğü ileri sürülürken, PKK ve KCK'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 


IŞİD'e yakın Takva Haber'in 'haber kaynaklarına' dayandırdığı iddiaya göre Kobane'deki YPG güçlerini ziyaret eden Erdal, bölgedeki IŞİD'li bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Erdal öldürüldü. Yüzü parçalanan Erdal'ın ölümünün PKK tarafından gizlendiği ise bir diğer iddia olarak ortaya atıldı.

İstihbarat birimleri, Suriye'deki yerel kaynaklarından iddianın doğru olup olmadığını öğrenmeye çalıştılar. Yetkililer iddiayla ilgili istihbarat toplama çalışmalarının devam ettiğini, ancak bu iddiayı doğrulayan bir bilginin olmadığını belirttiler. 

Askeri kaynaklar da benzer değerlendirmeyi yaparak "İddia ile ilgili bir bilgi yok" dediler.

IŞİD'e yakın sitelerde PKK liderlerden Bahoz Erdal'ın ani bir baskın sonucu öldürüldüğü iddia edilmişti.

Öte yandan Bahoz Erdal'ın öldürülmesine yönelik PKK ve KCK'dan bir açıklama yapılmadı. 

 

Bahoz Erdal kimdir?

 

Bahoz Erdal kod adlı Suriye asıllı Fehman Hüseyin (45), PKK’nın kısa adı HPG olan silahlı kuvvetlerinin en üst düzey komutanlarından biri olarak biliniyor.

Gençlik yıllarında Şam'da tıp eğitimi alan Bahoz Erdal'ın, Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'la birlikte örgüt yapılanmalarının kontrolünü ele geçirdiği iddia ediliyor.

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