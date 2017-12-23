Bahçeşehir Üniversitesi’ne 5 yıllık CEA akreditasyonu

İSTANBUL,(DHA)- DÜNYANIN önde gelen yükseköğretimde dil öğretimi kalite kuruluşu CEA (İngilizce Dil Programı Akreditasyonu Komisyonu) Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’na 5 yıllığına akreditasyon verdi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren İngilizce Hazırlık Programı, dil eğitimi akreditasyonu alanında dünyanın en önde gelen kuruluşlarından biri olan ve merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan CEA tarafından 5 yıl süreliğine akredite edildi.

İngilizce dil eğitim kurumlarının ve programlarının akreditasyonu alanında ABD Eğitim Bakanlığı ve Association of Specialized and Professional Accreditors (ASPA) tarafından tanınan tek akreditasyon kurumu olan CEA, daha önce aralarında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Lisan Okulu olmak üzere, dünyaca ünlü pek çok Amerikan yükseköğretim kurumunu da akredite etmişti.

Kısa adı CEA olan Commission on English Language Program Accreditation, yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası düzeyde belirli performans standartlarına (kalite, verimlilik, etkinlik vb.) sahip olduğunu ortaya koymayı ve yükseköğretim talebinde bulunanlara güven tesis etmeyi amaçlayan bir sistem. Yükseköğretimde akreditasyon, öğrencilere verilen eğitimin uluslararası kalite standartlarında ve sürdürülebilir olduğunun en objektif ölçütü olarak da biliniyor. Diğer yandan akredite programlardan mezun olan öğrencilerin sertifikaları ve diplomaları uluslararası alanda bilinir ve tanınır hale geliyor.

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