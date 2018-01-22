Bahçeşehir Koleji'nden Gaziantep'e 55 milyonluk eğitim yatırımı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA) - TÜRKİYE\'nin öncü eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, yeni öğrenim döneminde açılacak olan Bahçeşehir Koleji Gaziantep Fen ve Teknoloji Lisesi’ni, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in katılımıyla gerçekleşen toplantıyla tanıttı.

Türkiye’nin önemli eğitim markalarından Bahçeşehir Koleji, Güneydoğu’daki eğitim yatırımlarına devam ediyor. 2018–2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak Bahçeşehir Koleji Gaziantep Fen ve Teknoloji Lisesi, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Enver Yücel’in yanı sıra Bahçeşehir Koleji yöneticileri, okul müdürü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye’de fen eğitimini dönüştürmek üzere ilk kampüsü 2006 yılında İstanbul Bahçeşehir’de açılan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Türkiye genelinde açılan yeni kampüslerle yaygınlaşıyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 8 kampüse ulaşan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri\'nin yeni kampüsleri için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı müfredatıyla STEM eğitimi odaklı bir eğitim veren Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, giriş seviyesinde mühendislik dersleri, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası bilim ve robotik yarışmalarındaki başarıları, üniversite giriş sınavlarında elde ettikleri birincilikleri, dünyanın saygın üniversitelerinden tam burslu kabul alan mezunlarıyla öne çıkıyor.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri\'nin, Türkiye’yi geleceğin önde gelen ekonomilerinden biri yapacak, bilim ve teknoloji önderleri yetiştirdiğini ve bu nedenle bu liselerin Türkiye çapında yaygınlaşması için çalıştıklarını ifade eden Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Gaziantep’de açılacak Fen ve Teknoloji Lisesi için 55 milyonluk yatırım yaptıklarını söyledi. Enver Yücel sözlerine şöyle devam etti: \"Gaziantep\'e 10 yıl önce Bahçeşehir Koleji\'ni açarak geldik. Önümüzdeki dönemde yeni kampüsümüzü inşa etmeye başladık. Yeni kampüsümüzün hazırlıkları Haziran ayında bitecek. 55 milyon değerindeki yatırımla bin 500 kapasiteli yeni bir okul açıyoruz. Bu kampüsün bölgenin en mükemmel, en donanımlı kampüsü olması için Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesini Gaziantep\'te açıyoruz. STEM kültür ve anlayışıyla eğitim öğretim yapan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerimize Gaziantep\'i de ekliyoruz. Biz Türkiye\'nin her köşesine kaliteli eğitimi götürme çabası içersindeyiz. Her çocuğun kaliteli eğitime ulaşmaya hakkı olduğuna inanıyoruz. Özel okul denildiğinde akla ilk olarak eğitim ücreti geliyor ancak biz verdiğimiz burslarla eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunuyoruz. Bu anlayışla devam edecek, başarılı öğrencileri desteklemekten vazgeçmeyeceğiz.”

(FOTOĞRAF-VİDEO)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıya katılanlar

Okul tanıtımının yapılması

Enver Yücel Röp.

Genel ve detay görüntüler



