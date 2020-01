Bahçeşehir Koleji'nden Elbistan'a 25 milyon liralık eğitim yatırımı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - BAHÇEŞEHİR Koleji, Kahramanmaraş\'ın Elbistan ilçesine kampüs yapıyor. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacak olan kampüsün tanıtım toplantısına katılan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, \"Elbistan\'daki kampüsümüz bölgedeki en büyük kampüslerden biri oluyor. 47 dönüm arazi içerisinde 15 bin metrekare kapalı alana sahip 25 milyon liralık bir yatırım\" dedi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, okul müdürleri, öğretmenler, iş adamları ve siyasi pati temsilcileri ile davetlilerin katılımıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını kampüsün kurucu temsilcilerinden Hanifi Şahin yaptı. Şahin, Bahçeşehir Koleji\'ni tercih etmelerinin en önemli nedeninin eğitim sistemi olduğunu söyledi. Şahin, \"Çok güzel binalar yapabilirsiniz, çok iyi öğretmenlerden müteşekkil bir kadro tesis edebilirsiniz ama sistem olmadığı sürece o binanın da oluşturduğunuz kadronun da bir anlamı yok. Çünkü sistem noktasında bu ilçeye Bahçeşehir\'in kazandıracağı, daha doğrusu Bahçeşehir\'in söyleyeceği çok söz olacak bunu biliyorum\" diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise Bahçeşehir Uğur Eğitim kurumları olarak 50 yılı geride bıraktıklarını belirterek, \"Elbistan kampüsümüzle birlikte Türkiye\'nin dört bir yanında açtığımız kampüslerimizle nitelikli, kaliteli eğitimi, tüm çocuklarımızla buluşturmak istiyoruz\" dedi.

YÜCEL: 21\'İNCİ YÜZYIL DİLİNİ ANAOKULUNDAN İTİBAREN ÖĞRETECEĞİZ

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ise anaokulundan üniversiteye kadar çeşitli eğitim kurumlarına sahip büyük bir kurum olduklarını söyledi. Hem üniversite, hem kolejler hem de dünyanın çeşitli noktalarında eğitim merkezi olan 11 bin çalışanıyla eğitim sevdalısı bir kurum olduklarını ifade eden Yücel, tek davalarının Türkiye sevdası olduğunu kaydetti.

Eğitimsiz toplumların kalkınamayacağını belirten Yücel, \"İşte biz Türkiye\'nin, Cumhuriyetimizin kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk\'ün, \'Muasır medeniyet düzeyini aşacağız\' sözünden yola çıkarak o düzeyi aşarak, sevdamızı devam ettirmemiz lazım. Bunun yolunun da eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Onun için bugünün dünyası 21\'inci yüzyıl dünyası. 21\'nci yüzyıl becerileri var ve bizim bunları çocuklarıma anlatmamız lazım. Bunların başında iletişim geliyor. Biz dünyayla iletişim içinde olmalıyız ki çocuklarımız Elbistan’da Türkiye ile yarışmayacak, bütün dünyayla yarışacaklar. Dil öğrenecekler, ana lisanları kadar çok mükemmel bir dil öğrenecekler. Ama bir dil daha var 21\'inci yüzyıl dili, o da kodlama. Kodlamayı anaokulundan itibaren öğreteceğiz. Kodlama nedir? Bugünkü yazılım. Bilgisayarlarda yazılım var, oyunlar var. Bunu anaokulundan itibaren başlatacağız. 5 yıldır bunu öğretiyoruz, Milli Eğitim Bakanlığımız da bu sene müfredatlarına koydu onlar da öğretecek\" diye konuştu.

\"25 MİLYON LİRALIK BİR YATIRIM\"

Konuşmasının sonunda Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü kurucularıyla birlikte gazetecilere poz veren Enver Yücel, kampüs hakkında detaylı bilgiler verdi. İnşaatı devam eden kampüsün büyük bir eğitim yatırımı olduğunu ifade eden Yücel, şunları söyledi:

\"Elbistan\'daki kampüsümüz bölgedeki en büyük kampüslerden biri oluyor. 47 dönüm arazi içerisinde 15 bin metrekare kapalı alana sahip 25 milyon liralık bir yatırım. Biz, Türkiye\'nin her noktasına eğitim yatırımını götürme gayreti içerisindeyiz. \'Her çocuğun kaliteli eğitim hakkıdır\' diyoruz, o anlamda her tarafa yayılıyoruz, açılıyoruz. Ama kalitemizden taviz vermeksizin çoğalıyoruz. Elbistan, Türkiye’nin çok önemli, çok değerli ilçelerinden bir tanesi. Köklü, kadim bir medeniyeti olan, bütün kültürlerin bir arada yaşadığı bir bölge. \'Bu bölgeye öyle bir okul yapalım ki dünyanın iyi okullarından birisi olsun\' dedik ve buradaki yerel ortaklarımızla birlikte bunu değerlendirdik. Mayıs-Haziran aylarında inşaatı tamamen bitiyor. Önümüzdeki yıl bin 100 kapasiteli olan bu okulun dünyadaki akranlarıyla en iyi seviyede olacağına inanıyorum. Bahçeşehir Koleji olarak zaten yaptığımız eğitim-öğretim yatırımları ortada, Türkiye\'nin her noktasına bunu götürmenin gayreti içerisindeyiz. Tabiki Elbistan\'ın başka özellikleri var, özellikle termik santrali. Yine kaliteli şekerinden dolayı Akdeniz Bölgesi\'nin en büyük şeker fabrikasının burada oluşumu var. Bahçeşehir Üniversitesi olarak da bu alanlarda, bu işyerleriyle, bu önemli bölgelerle çeşitli işbirlikleri de yapmak istiyoruz.\"

