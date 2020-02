Bahçeşehir Koleji robotik takımları, dünyanın en önemli robotik turnuvasından ödüllerle döndü

İSTANBUL, (DHA)-BAHÇEŞEHİR Koleji robotik takımları, FIRST Vakfı tarafından 1992 yılından bu yana ABD’de düzenlenen ve dünya çapında lise robotik takımlarının katıldığı FIRST Robotics Competition’da (FRC) her yıl olduğu gibi bu yıl da başarıyla mücadele ederek büyük ödüllerin sahibi oldu.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA 3646, 18 – 21 Nisan tarihleri arasında Houston’da gerçekleşen 2018 FRC Dünya Şampiyonası’nda Roebling Division’da “Division Finalist” unvanı almaya hak kazandı. INTEGRA 3646, 9 – 11 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Long Island – New York Bölgesel Turnuvası’nda ittifak kaptanı olarak “Alliance Captain Winner” ödülünü almıştı. 2017 yılında Chairman’s Award Finalistliği de bulunan başarılı takım, Türkiye’de “Chairman’s Award Finalist”, “Alliance Captain Winner” ve “Division Finalist” ödüllerini kazanan ilk robotik takımı oldu.

Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi’nin başarılı robotik takımı Androit Androids 6025 de bu yıl Dünya Robotik Turnuvası’na başarısıyla damga vuran takımlar arasında yer aldı. Takım, 21-24 Mart tarihlerinde Iowa Bölgesel Turnuvası’nda “Winner” ve “Chairman’s Award” ödüllerini almaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Aynı turnuvada takım üyelerinden Berk Oytun Bozoğlu, FIRST değerlerine uygun takım üyelerine verilen “Dean’s List Finalist Ödülü”ne layık görüldü. Bölgesel turnuvadaki büyük başarısıyla adından söz ettiren Androit Adroids 6025; 18 – 21 Nisan tarihlerinde Houston’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda Hopper Division’daise “Judges’ Award” ödülünün sahibi oldu. Bahçeşehir Koleji İzmir Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı 4th Dimension 6429 ise yine bu turnuvada “Judges Award” ödülünü kazanarak, Androit Androids 6025 ile birlikte bu ödülü kazanan ilk Türk takımı oldu.

FIRST ROBOTICS COMPETİTİON (FRC) İLE “GERÇEK YAŞAM MÜHENDİSLİĞİ”

FIRST Vakfı tarafından 1992 yılından bu yana düzenlenen FIRST Robotics Competition’a her yıl dünyanın dört bir yanından robotik takımları katılıyor. FIRST Vakfı, FRC ile mühendisliğe ilgi çekici bir başlangıç olan robot yapımı sayesinde bilimi sevdirmeye dair pek çok yeniliği kapsayan vizyonunu hayata geçiriyor. FRC’de gençleri “gerçek yaşam mühendisliği” yolunda eğitmek adına çeşitli değerlendirme yöntemlerinden yararlanılıyor. Turnuvanın en prestijli ödülü ise “Chairman’s Award” olarak adlandırılıyor. Chairman’sAward için takımlar; robottan bağımsız bir şekilde FIRST mesajını ve STEM kültürünü nasıl aktardıklarına; teknolojinin gelişmesine sene boyunca yaptıkları çalışmalarla nasıl katkıda bulunduklarına göre değerlendiriliyor. Bölgesel turnuvalarda bu ödülü alan takımlar, FIRST Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazanarak ülkelerini orada temsil ediyorlar.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA 3646, 2016 yılında katıldığı New York City Bölgesel Turnuvası’nda “Chairman’s Award”u kazanarak, bu ödülü kazanan ilk Türk takımı oldu. 2017 yılında ise INTEGRA 3646, 4000 takımın katıldığı FIRST Robotics Competition’da bir ABD’li ve bir Avustralyalı takım ile en başarılı ilk üç takım arasına girerek “Chairmans’s Award Finalist” unvanı ile ülkemize döndü.

INTEGRA 3646 MENTORLUK VE SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIYLA DA ÖNE ÇIKIYOR

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA 3646, 2011 yılından bu yana her yıl katılarak ödüllerle döndüğü robotik turnuvalarının yanında mentorluk ve sosyal sorumluluk projeleriyle de jüriyi etkiliyor. INTEGRA 3646’nın mentorluk yaptığı robotik takımı Intersection Navita, 30 bin takım arasından ilk 110 takım arasına girerek FIRS LEGO League Dünya Şampiyonası’ndan “Koç Ödülü” ile döndü.

Robot yapmaktan ve program yazmaktan daha fazlasını öğrencilere işlemeyi hedefleyen FIRST Robotics Competition sürecinde INTEGRA 3646, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de organize etti. Bu projeler arasında hem ülkemiz içinde hem de ülke dışında çeşitli öğretim kurumlarına bağışladıkları STEM kitleri ve 45 şehirde durarak üç ay içinde 50 binden fazla ziyaretçi elde eden, 11 bin kilometre yol kat etmiş “Bilim Tırı” projeleri bulunuyor. Geçtiğimiz yıl içinde başlattıkları “Uzay” kampanyası ile oldukça ilgi toplayan takım, birçok kurum ile iş birliği yaparak, kurumların logolarını ve maskotlarını, mühendislik becerilerini kullanarak yakın uzaya yolladılar. INTEGRA 3646, bu iş birliklerinden elde ettikleri fonlar ile sosyal sorumluluk çalışmalarına kaynak sağladı.

2017 Şubat ayında sondaj kuyusuna düşüp mahsur kalan \'Kuyu\' köpeğin kurtarılma çalışmalarında da büyük rol oynayan takım, medyada yer alan bu hikayesi ile sesini geniş çaplı olarak sadece ülkemizde değil aynı zamanda yurtdışında da duyurmayı başararak Fuji TV’de bir Japon belgeseline konu oldu.

(FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ)