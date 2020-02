Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi Öğrencileri, Keele Üniversitesi'nde matematik bilginlerini anlattı

LONDRA, (DHA)-BAHÇEŞEHİR Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri İngiltere “School of Computing and Mathematics at Keele University’’de bin 100 yıl önce yaşamış dünyaya yön veren Türk – İslam âlimlerinden Harezmî’nin 2. dereceden denklem çözümü, El-Biruni’nin dünyanın çevresini nasıl hesapladığı, Ebu’l Vefa’nın Pisagor teoremini nasıl ispat ettiği ve Al-Uqlidisi’nin görme engelliler için yaptığı hesap tablasının poster ve modellerini içeren bir sunum gerçekleştirdi. Keele Üniversitesi akademik personeli ve öğrencilerinin katıldığı sunumun ardından üniversite akademisyenlerinden Dr. David Bedford ise öğrencilere matematik dersi verdi. Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin yaptığı sunum büyük ilgi ve beğeniyle karşılanırken öğrenciler Keele Üniversitesi\'nden katılım sertifikası aldı.

Ortak geçmişimizde yer alan Harezmi, Ömer Hayyam, Uqlidisi, Biruni, Ebu’l Vefa, Sabit Bin Kurra gibi matematik dünyasının önemli isimlerinin hayatları ve matematiğe kazandırdıklarını araştıran Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri hem İngilizce hem de Türkçe poster bildiriler hazırladılar. Henüz 14 yaşında olmalarına rağmen yaptıkları önemli araştırmalarla Keele Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Julius Kaplunov’un dikkatini çeken öğrenciler, sunum yapmak üzere geçtiğimiz ay üniversiteden davet aldılar.

ÖĞRENCİLERDEN DİKKAT ÇEKİCİ ÇALIŞMALAR

Bir grup öğrenci, 980 yıllarında Şam taraflarında yaşamış Uqlidisi’nin o dönemlerde yayınladığı bir kitabında görme engelliler için yaptığı çalışmaların yanı sıra yaklaşık bin yıl önce Biruni tarafından dünyanın yarıçapının nasıl bulduğunu gösteren poster bildiri hazırladılar. Bir diğer grup ise, önemli matematikçiler arasında yer alan ve cebirin babası olarak kabul edilen, eserlerinde Avrupa’nın bilmediği “Sıfır”ı kullanıp cebir kelimesini matematiğe kazandıran Harezmi’nin ikinci dereceden denklemlerin geometrik olarak nasıl çözüp kurallaştırdığı posterleştirdi. Posterler arasında bir diğer dikkat çekici çalışma ise, bilim dünyasını aydınlatacak olan Ebu’l Vefa’nın Pisagor ispatı göze çarpıyor. Bu ispatı yaklaşık bin yıl önce yapan Ebu’l Vefa’nın çalışmaları kanıtları ile birlikte poster olarak hazırlandı.

“BİLİM VE TEKNOLOJİDE SÖZ SAHİBİ OLMAYI HEDEFLEYEN GENÇLERLE İLERLİYORUZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi ve Anadolu Lisesi Müdürü Dr. Canan Madenoğlu; “Bahçeşehir Kolejinde, öğrenmenin daha ötesinde proje üretmeyi, bilim ve teknolojide söz sahibi olmayı hedefleyen gençlerle ilerliyoruz. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinde olmanın sağladığı donanımla öğrencilerimiz henüz hazırlık sınıfında üretiyorlar, düşünüyorlar ve bunları projeye dönüştürüyorlar. Bu projelerini de İngilizce olarak İngiltere’de Keele Üniversitesi’nde akademisyenlere sunarak bizleri gururlandırdılar” dedi.

“BİLİM İNSANLARININ MATEMATİK ALANINA KAZANDIRDIKLARI POSTER BİLDİRİLER HAZIRLANDI”

Bahçeşehir Koleji Matematik Zümre Başkanı Emre İncekalan ise, “4 aylık bir süreçte öğrenciler okulumuzun sağladığı olanaklarını kullanarak köklü geçmişimizde yer alan büyük bilim insanlarının matematik alanına kazandırdıklarının formül ve ispatlarını içeren poster bildiriler hazırladılar. Bu projeyi İngiltere Keele Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Julius Kaplunov’a ilettiğimizde projemizi çok beğenip, öğrencilerimize Mart ayının son haftasında poster sunumlarını yapmak üzere resmi davette bulundular, öğrencilerimizin sunumları da büyük ilgiyle karşılandı” ifadelerini kullandı.

