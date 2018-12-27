Bahçeşehir Koleji ‘ALS için el ele' dedi

Selin GÜRSEL – Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) - ETİLER Bahçeşehir Koleji, ALS hastaları için bir kermes düzenledi. 3 gündür süren kermesten elde edilen gelirin ALS-MNH Derneği’ne bağışlanacağını ifade eden Okul Müdürü Sinem Yılmaz, “Geçen yıllarda Als’ye dikkat çekmek amacıyla buz kovası kampanyası ile bir çıkış yapılmıştı ve bu konuya dikkat çekilmişti. Biz de şimdi ‘Als için el ele’ diyoruz” dedi.

Etiler Bahçeşehir Koleji, Als hastaları için bir kermes organize etti. ‘Als için el ele’ sloganıyla yola çıkılan kermeste velilerin yaptığı yiyecekler ve çeşitli oyuncaklar satıldı. Bugün sonra eren kermeste toplanan gelir ALS-MNH Derneği’ne bağışlanacak.

Yaklaşık 5 yıldır sosyal dayanışma konusunda çocuklarla sürekli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Etiler Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Sinem Yılmaz, “3 yıl önce de yine ALS-MNH Derneği ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile bir çalışma yapmıştık. Bu yıl yine Als için bir kermes düzenlemeyi uygun gördük. ALS-MNH Derneği ile sürekli iletişim halindeyiz zaten. Çünkü 3 yıl önce dernek müdürünün bize ve okul aile birliğimize yaptığı sunumdan çok etkilenmiştik. Bu etkinliktede onların olmasında fayda olur diye düşündük” diye konuştu.

“ALS HASTASI ÇOCUKLARA REHABİLİTASYON YARDIMI YAPACAĞIZ”

Kermese en çok desteği okul aile birliğinin sağladığını ifade eden Müdür Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Çocukları organize ederek kermes öncesinde Als için bilgilendirme konuşmaları yaptık. Burada bize destek veren diğer velilerimiz de dernekle iletişime geçerek ziyaretlerini gerçekleştirdi. Derneği burada da ağırladık ve onları tekrar dinledik. Neye ihtiyaçları olduğunu ve bizim onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi sorduk. Sadece satıştan elde edilen gelirin paylaşılması için değil; Als hastası çocuklara rehabilitasyon noktasında rehberlik birimlerimizin yardım etmesi gibi konularla genişledi bu birliktelik.”

ALS HASTALARI VE YAKINLARI İÇİN

Müdür Yılmaz, “Öğrencilerimizin ailelerinin gönderdiği ürünlerden elde edilen geliri, Als hastalarıyla birlikte onların yakınlarının ihtiyaç duyduğu rehabilitasyon hizmetleri için kullanılmasını istiyoruz. Çünkü seyri zor bir hastalık evet ama onlara bakan ve etrafında olan insanlar için de ne kadar zor olduğunu bizzat dernekle bağlantıya geçtiğimizde gördük. Ve gerçekten yardımcı olmayı istiyoruz” diye konuştu.

“BU DAYANIŞMA YAN YANA BÜYÜSÜN İSTİYORUZ”

Kermesten önce öğrencilere konu ile ilgili sunum yapıldığını dile getiren Müdür Yılmaz, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Çocukların kafasına çok takılacak şekilde ayrıntılı sunumlar yapmamaya gayret ettik. Amacımız çocukların tanıması, hastalığa yakalanan kişilerin yaşadıklarını öğrenmesi ve bu konuda neler yapabilecekleri konusunda düşünmelerini sağlamak. Neler yapabileceğimizi, insanlığa nasıl bir katkı sunabileceğimizin peşine düştük. Eğitim zaten bunlarla kıymetli. Çocuklar burada yaptıkları alışverişin gelirinin nereye gideceğini, nasıl bir amaçla kullanılacağını öğrendiler. Devamı gelsin, bütün kuruluşlar da destek versin ve bu dayanışma yan yana büyüsün istiyoruz. 4 Mayıs’ta yapacağımız bahar karnavalımızda da yine ALS ile iş birliği içerisinde olacağız. Geçen yıllarda buz kovası kampanyası ile bir çıkış yapılmıştı ve bu konuya dikkat çekilmişti. Biz de şimdi ‘ALS için el ele’ diyoruz.”