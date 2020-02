Bahçeşehir Koleji 25'inci yılına 25 yeni kampüsle başladı

İSTANBUL, (DHA)- Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin ders başı yaptığı 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. Yeni döneme Türkiye genelindeki 126\'ncı kampüsünün açılışıyla başlayan Bahçeşehir Koleji aynı zamanda eğitim hayatındaki 25\'inci yılına da “merhaba” dedi.

Eğitim öğretim yılının ilk gününde, bu yıl açılan kampüslerden Atakent TEMA kampüsünde öğrencilerle bir araya gelen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, yeni eğitim öğretim yılına dair iyi dileklerini paylaştı. Bahçeşehir Koleji\'nde geleceğin sorunlarına çözüm bulacak bir nesil yetiştirdiklerini söyleyen Enver Yücel, “Öğrenmek yaşam boyu süren bir eylemdir. Bahçeşehir Koleji\'nde fark yaratacak gençler olarak yetişiyorsunuz. Ezbercilikten uzak, araştırmacı, üretken bir nesil olarak ülkemizi geleceğin dünyasında temsil edeceksiniz.” dedi.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, yeni eğitim öğretim yılını öğrenci ve velilerle birlikte Çamlıca Kampüsü\'nde karşıladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı için başarı dileklerini paylaşan Hüseyin Yücel konuşmasını; “Sizler, yenilikçi bir eğitim kurumunda eğitim görmenin ayrıcalığını yaşıyorsunuz. Bilimin ve teknolojinin başdöndürücübir hızla değiştiği günümüzde, bu yenilikleri yalnızca takip eden değil o yeniliklere öncülük edecek şekilde yetişiyorsunuz. Bilgi, size dünyanın kapılarını açacak. Önünüzdeki uzun yaşam boyunca öğrenmeyi hiç bırakmayacaksınız. Okul ve ailenizin size sunduğu eğitim olanakları, okulda edindiğiniz tüm bilgi ve beceriler sizlere yaşam boyu öğrenmenin değerini aşılıyor. Okuduğunuz her kitap, aldığınız her ders ve karşılaştığınız her insandan öğreneceğiniz şeylerin sınırı yok. Lider, topluma değer katan dünya vatandaşları olarak yetişen gençler olarak yeni eğitim öğretim yılında da bizleri başarılarınızla gururlandırmaya devam edeceksiniz. Hepinize verimli ve güzel bir yıl diliyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Öğretmen arkadaşlarıma da başarılarını çoğaltacakları bir yıl diliyorum”diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler Bahçeşehir Koleji\'nin yeni eğitim döneminde açtığı Maltepe Kampüsü\'nün açılış töreninde bir araya geldi. Yeni eğitim öğretim döneminin tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, \"Bahçeşehir Koleji olarak bugün ayrı bir heyecanı daha yaşıyoruz. Bu bizim 25\'inci yılımızın da ilk ders zili. Maltepe Kampümüzü de bugün hizmete açtık, Türkiye genelindeki 126\'ncı okulumuz olan bu kampüste, anaokulundan liseye kadar tüm kademeler var\" diye konuştu.

\"İLK GÜN HEYECANINDAN VAZGEÇMEYECEĞİNİZ BİR YIL OLSUN\"

Yeni dönem için öğrencilere başarı dileklerini de ileten Dağ, \"Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize öğrenmekten vazeçmeyecekleri, ilk gün heyecanını hiç kaybetmeyecekleri ve hayat boyu olan bu yolculukta her zaman keyifle, azimle ve öğrenmenin onlara kattığı heyecanla devam edecekleri bir yıl olmasını diliyorum\" dedi.

ÖĞRENCİLER YENİ YILDAN UMUTLU

Yeni okullarında eğitim hayatlarına devam edecek olan beşinci sınıf öğrencilerinden Azra Bayın, \"Tatilde bol bol oyun oynadım, dinlendim şimdi ise yeni bir yıla başlıyoruz. Burada okuyacağım için çok mutluyum ve tüm arkadaşlarımı çok seviyorum\" dedi. Bir başka öğrenci Egemen Bozkurt tatilinin güzel geçtiğini, bu okula geldiği için çok mutlu olduğunu ve yeni dönemde daha fazla bilgi edinmek istediğini belirtti. Tatilde bol bol yüzdüğünü ve eğlendiğini söyleyen Zeynep Türker ise yeni yıla hazır olduğunu dile getirdi. Okullar açıldığı ve yeni arkadaşlar edineceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Arda Bayın ise, tatilde çok eğlendiğini bol bol denize girdiğini söyledi.

