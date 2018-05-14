Bahçeşehir Koleji 24. Geleneksel Müzik Gecesi'nde öğrenciler ‘Yaşam Sevinci'ni şarkılarla anlattı

İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji 24. Geleneksel Müzik Gecesi, 12 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi’nde velilerin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden oluşan orkestra, dans grupları ve 600 kişilik koro, “Yaşam Sevinci” temasıyla düzenlenen gecede muhteşem bir gösteriye imza attı

“50 YILLIK GEÇMİŞTEN 50 YILLIK GELECEĞE, HEP YAŞAM SEVİNCİYLE

Bahçeşehir Koleji tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Geleneksel Müzik Gecesi, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları\'nın 50’inci yılı şerefine, “50 Yıllık Geçmişten 50 Yıllık Geleceğe, Hep Yaşam Sevinciyle” başlığıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler geçmişten günümüze uzanan bir repertuarla izleyenleri büyüledi. Müzik ve dansın görsel şölenle tamamlandığı program velilerden büyük alkış aldı. Geceye konuk olarak katılan ve üç şarkı seslendiren değerli sanatçı Ümit Tokcan da izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

HÜSEYİN YÜCEL: “DEĞER ÜRETİN, FARK YARATIN, DÜNYAYI DAHA İYİ BİR YER HALİNE GETİRİN”

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı ve Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, gecenin açılış konuşmasında velilere ve davetlilere seslendi. Bahçeşehir Koleji’nde öğrencilerin yaşam sevinçlerinin kaynağını dünyaya değer katmak ve topluma faydalı olmaktan aldığını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“Öğrencilerimize her zaman ‘değer üretin, fark yaratın, dünyayı daha iyi bir yer haline getirin’ diyoruz. Bahçeşehir Koleji öğrencilerine baktığımda; bilmenin, üretmenin, değer katmanın özgüveni ve mutluluğunu görüyorum. Onlar, gerek akademik başarıları gerekse sosyal sorumluluk projeleriyle topluma değer katmaya daha öğrencilikleri döneminde başlıyorlar. Öğrencilerimiz, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak üzere her gün muazzam sonuçlara imza atıyorlar. Bizler de onlarla birlikte gurur ve coşkuyla çalışıyoruz.”

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