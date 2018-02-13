Bahçeşehir Koleji 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ordu'da Fen Lisesi açacak

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - BAHÇEŞEHİR Koleji, 2015 yılında açtığı Ordu Enver Yücel Kümpüsü\'nün ardından, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ordu\'ya Fen Lisesi açıyor.

Nitelikli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak için eğitim yatırımlarına devam eden Bahçeşehir Koleji, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bahçeşehir Koleji Ordu Fen Lisesi’ni açıyor. 2015 yılında açılan Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü’nün ardından kolejin Ordu’daki yeni eğitim yatırımının tanıtım toplantısı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel\'in katılımıyla düzenlendi. Lansmanda Bahçeşehir Koleji yöneticileri, Bahçeşehir Kolejinin yenilikçi fen eğitimi yaklaşımını ve Bahçeşehir Koleji Ordu Fen Lisesi’nin ayrıcalıklarını katılımcılarla paylaştı.

Ordu\'da açacakları Fen Lisesi\'nin önemine dikkat çeken Enver Yücel, \"Eğitim sistemi olduğu yerde durmuyor. İster en gelişmiş ülkeler olsun, isterse gelişmekte olan bir ülke olsun her ülke geleceğinin eğitimle şekilleneceğini, kalkınmasının eğitimle olabileceğini düşünerek eğitim üzerinde önemle duruyor. Türkiye’de k12 düzeyinde kampüsleri bulunan, Bahçeşehir Üniversitesi ile Türkiye’nin en nitelikli üniversitelerinden birini kuran, BAU Global ile Washington’dan Hong Kong’a kampüsleri ve eğitim merkezleri bulunan global bir eğitim kurumuyuz. Avrupa\'nın en büyük eğitim gruplarından biriyiz, dünyada da eğitim alanında Türkiye’den bilinen bir eğitim markasıyız. Ordu’da 2015 yılında ilk kampüsümüzü açtık, şimdi de Bahçeşehir Koleji Ordu Fen Lisesi ile çok yönlü fen eğitimimizi kentimize getiriyoruz. Birinci sınıfa 72 öğrenci alacağız, kendi öğrencimizi, temelden alıp geleceğin bilim ve teknoloji liderleri olarak yetiştireceğiz” dedi. Yücel, tanıtım toplantısının ardından velilerden gelen soruları cevapladı.

Bahçeşehir Koleji fen eğitimine getirdiği yenilikçi yaklaşımla geleceğin çok yönlü bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyor. STEM+A, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Master 6, Çift Dilli Eğitim, kodlama ve robotik gibi eğitim modeli ve uygulamalarıyla donanımlı bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen kurum, fen eğitimine de bütüncül bir yaklaşım getirerek öğrencilerini çok yönlü, donanımlı bilim insanları olarak yetiştiriyor.

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-Enver Yücel\'in açıklamaları

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