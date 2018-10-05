Bahçeli'ye tepki gösteren Akşener, İyi Parti'nin adresini paylaştı: Demirden korksak trene binmezdik

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Akşener, Bahçeli'yi "Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz sayın Bahçeli? McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz? Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum" sözleriyle eleştirdi.

"Demirden korksak trene binmezdik" ifadesini kullanan Akşener, İyi Parti Genel Merkezi'nin adresini de Twitter'dan paylaştığı gönderiye ekledi.